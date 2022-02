El actor Jake Gyllenhaal revela que sufrió ciberacoso por parte de los fanáticos de Taylor Swift después del lanzamiento de 'All Too Well'. | Fuente: Composición

Después de que Taylor Swift lanzara la versión de su canción “All Too Well” dedicado a Jake Gyllenhaal, el reconocido actor rompió su silencio para responder a los ataques que ha recibido por la percepción de su corto e intenso romance con la cantante.

“No tiene nada que ver conmigo”, aseguró el artista. “Es sobre la relación de ella con sus fans. Es su forma de expresión. Los artistas utilizan experiencias personales para inspirarse, y no le guardo rencor a nadie por ello”, comentó.

Jake Gyllenhaal indicó que su pasado quedó atrás y solo está viviendo el presente con su pareja Jeanne Cadieu: “No es que no me dé cuenta de que hay un interés en mi vida. Mi vida es maravillosa. Tengo una relación maravillosa, y tengo una familia que quiero mucho. Y todo este período de tiempo me ha hecho darme cuenta de eso”, dijo para Esquire.

Sin embargo, el actor de 41 años resaltó que sufrió ciberacoso después del lanzamiento de “All Too Well” por parte de los fanáticos de Taylor Swift:

“Llegado un punto, creo que es importante que cuando los seguidores se vuelven rebeldes sintamos una responsabilidad de que sean civilizados y no permitir el ciberacoso en nombre de nadie”, expresó.

"All Too Well", cortometraje de Taylor Swift

El pasado 11 de noviembre, Taylor Swift publicó la versión regrabada de su disco “Red” y, un día después, estrenó el cortometraje de “All Too Well”, la canción inspirada en su relación con el actor Jake Gyllenhaal. La pieza cinematográfica de casi 15 minutos, dirigida por la propia cantante, está protagonizada por Sadie Sink y Dylan O'Brien en el rol de la pareja.

Después de casi una década, “All Too Well” y Jake Gyllenhaal vuelven a ser tendencia en el internet a raíz de la verdadera letra del tema que escribió Swift para su exitoso álbum. Como se recuerda, una de las grandes sorpresas de “Red (Taylor’s Version)” fueron los temas del baúl (from the vault) que compuso hace muchos años y nunca formaron parte del material original.

Aunque Taylor Swift nunca ha relacionado directamente a sus exparejas con sus canciones, los fans de la artista estadounidense suelen sacar cuentas –de años y tiempo de romances– para descubrir cuál disco está inspirado en uno de ellos. Por ende, la era de “Red” se vinculó mayormente con la estrella de Hollywood.

En el cortometraje de “All Too Well” vemos a Sadie Sink (Taylor) y Dylan O'Brien (Jake) iniciar una relación de ensueño, aunque la diferencia de edad provocará una situación tormentosa. A sus 20 años, Taylor Swift inició una relación con Jake Gyllenhaal, de 29 en ese entonces, una evidente caracterísica que se refleja en el nuevo trabajo dirigido por la intérprete.

