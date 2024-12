"No recuerdo 20 días": Jamie Foxx dijo que sufrió un derrame cerebral que le provocó pérdida de memoria

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jamie Foxx dejó de hacer apariciones públicas en Hollywood en abril de 2023, lo que generó especulaciones sobre su estado de salud. Incluso, tras su reaparición, surgieron rumores de que se trataba de un doble.

Sin embargo, recientemente explicó lo sucedido durante un adelanto de su nueva rutina de comedia 'Lo que ocurrió fue…', producida por Netflix. En la presentación, Foxx dijo que sufrió un derrame cerebral que le hizo perder la memoria.

"El 11 de abril me dolía mucho la cabeza y le pedí una aspirina a mi hijo. Me di cuenta de que cuando tienes una emergencia médica tus hijos no saben qué hacer", relató el actor.

Según contó, su hijo le llevó el medicamento, pero Foxx se desmayó antes de poder tomarlo y quedó inconsciente durante varias semanas. "No recuerdo 20 días", agregó.

El actor fue llevado inicialmente a un médico en Atlanta, donde le administraron cortisona y lo enviaron de regreso a su casa. Sin embargo, su estado no mejoraba, por lo que su hermana, Deidra Dixon, decidió trasladarlo a un hospital.

Jamie Foxx tuvo que ser intervenido de emergencia

En el Hospital de Piedmont, los médicos confirmaron que Jamie Foxx estaba sufriendo una hemorragia cerebral, por lo que fue internevido de emergencia. "Mi hermana se arrodilló fuera del quirófano y estuvo rezando todo el tiempo", contó.

La cirugía fue exitosa, pero el actor permaneció inconsciente durante varias semanas. Los médicos advirtieron a su familia que podría recuperarse, pero sería "el peor año de su vida".

Sobre su "desaparición" en la vida pública, el actor explicó que fue una decisión de su familia para evitar que lo vieran en ese estado. Foxx recobró la consciencia en mayo de 2023, aunque al principio no lograba comprender lo sucedido.

A manera de anécdota, el intérprte contó que mejoró notablemente cuando su hija llevó una guitarra al hospital y comenzó a tocar para él. "Era Dios en esa guitarra. Un milagro. Es mi desfibrilador espiritual", comentó.