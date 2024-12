Eugenio Derbez dijo que actuación de Selena Gomez en 'Emilia Pérez' "es incómoda", pero ella responde

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El actor y productor mexicano Eugenio Derbez dio su opinión acerca de la película Emilia Pérez, que se estrenó en Estados Unidos el 13 de noviembre a través de Netflix; sin embargo, las críticas del exintegrante de La familia P. Luche se centraron en la actuación de Selena Gomez, protagonista de la cinta.

Durante su participación en el podcast Hablando de Cine, conducido por Gaby Meza, Derbez expresó su descontento con la interpretación de Gomez, concretamente por sus diálogos en español.

"Hay una cosa que me llama mucho la atención y es la actuación de Selena Gomez. Es indefendible", comentó. "Yo estaba ahí con gente que cada vez que venía una escena nos volteábamos a ver como a decir ¡wow!, ¡Qué es esto!”, añadió.

Eugenio Derbez sobre el trabajo de Selena Gomez en Emilia Pérez: "Su actuación es incómoda"

Por su parte, la conductora afirmó que, si bien Selena Gomez es talentosa en la actuación y la música, considera que es esencial comprender el diálogo para interpretar un buen papel.

"Al no saber lo que está diciendo, no puede haber matices en su interpretación", afirmó, a lo que Derbez agregó: "Por eso su actuación no solo es no convincente, sino es incómoda".

El comediante coincidió con interlocutora al mencionar que existe temor en la industria por criticar a la actriz. "De verdad, qué bueno que lo mencionas, porque yo pensaba: 'No puedo creer que nadie esté hablando de esto'".

Selena Gomez responde a Eugenio Derbez

La respuesta de Selena Gomez no se hizo esperar y llegó a través de un comentario en TikTok, donde se publicó la crítica de Eugenio Derbez: "Entiendo tu punto de vista... Lo siento, hice lo mejor que pude con el tiempo que tuve. Eso no quita el trabajo y el corazón que puse en esta película."

La película Emilia Pérez también cuenta las actuaciones de Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña y Édgar Ramírez.

¿De qué trata la película Emilia Pérez?

Emilia Pérez es una película musical que narra la historia de Rita, una talentosa abogada que trabaja en un despacho con fama de ganar casos para delincuentes. Decepcionada con su trabajo, encuentra la manera de dejar atrás esa vida cuando el narcotraficante 'Manitas' la contrata para una tarea inusual: ayudarle a abandonar la organización criminal que lidera y someterse a una cirugía de reasignación de género para así convertirse en la mujer que siempre ha soñado ser.

La trama se desarrolla en México y se cuenta a través de números musicales originales.