Los seis pasos clave para la detección temprana de un derrame cerebral

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un derrame cerebral es un accidente cerebrovascular que ocurre cuando una parte del cerebro se queda sin sangre. Esto puede suceder porque las arterias que lo alimentan se obstruyen con las grasas y el colesterol o porque las arterias revientan, produciendo una hemorragia.



Hay dos tipos de derrames cerebrales: isquémicos y hemorrágicos. Un derrame cerebral isquémico ocurre cuando las arterias se cierran debido a la acumulación de grasa, colesterol o triglicéridos, haciendo que el tejido cerebral se quede sin oxígeno y sin alimentos. Este tipo de derrame representa el 80 % de los casos.



En tanto, un derrame cerebral hemorrágico es aquel en el que la arteria del cerebro revienta y la sangre se derrama dentro del cráneo, provocando síntomas intensos o incluso la muerte de la persona. Este tipo representa el 20 % de los casos.



Como muchas otras enfermedades, los derrame cerebrales cuentan con prevención y detección precoz, dice el doctor Elmer Huerta, asesor médico de RPP. "La prevención significa que es conocida la causa y puedo hacer algo para que no me dé la enfermedad. Mientras que detección precoz significa que el derrame está empezando a dar algunos síntomas y yo los puedo identificar temprano para correr inmediatamente a algún lugar en donde me puedan dar un tratamiento que me pueda salvar de las secuelas", explicó el especialista en el segmento Espacio Vital.



Salud Un derrame cerebral es un accidente cerebrovascular que ocurre cuando una parte del cerebro se queda sin sangre

El tiempo es clave en la atención de un paciente con derrame cerebral



El doctor Elmer Huerta mencionó en RPP que el diagnóstico precoz, en las primeras tres horas desde que empiezan los primeros síntomas de un derrame cerebral, es de gran valor para minimizar el daño cerebral en el paciente.



"En cuanto a la detección precoz, hay un número mágico: el número tres. ¿Qué significa esto? que desde que a la persona le empieza los primeros síntomas de un derrame cerebral, tiene tres horas para llegar a un hospital de primer nivel donde haya un medicamento llamado el tPA que se lo puedan inyectar para que le disuelva el coágulo que le está provocando el derrame cerebral y evite secuelas. Si pasa de las tres horas, las opciones son menos y le pueden quedar secuelas.", señaló el doctor.



Seis pasos clave para la detección temprana de un derrame cerebral



Actualmente existe una herramienta de evaluación rápida y sencilla que se utiliza para identificar los síntomas de un posible derrame cerebral. Esta es conocida como el método R.A.P.I.D.O y consiste en seis pasos clave:



R (Rostro caído): La mitad del rostro puede "caerse" o desviarse.

A (Alteración del equilibrio): La persona cuando camina pierde el equilibrio.

P (Pérdida de fuerza): La persona va perdiendo fuerza en un brazo o una pierna.

I (Impedimento visual): El individuo pierde la visión en uno o dos ojos.

D (Dificultad para hablar): La persona no puede pronunciar las palabras.

O (Obtener ayuda rápida): La persona debe llamar inmediatamente al número de emergencias para que lo puedan atender.

Otro concepto importante aquí es el referido a los ataques isquémicos transitorios (AIT), indica el doctor Elmer Huerta. Un AIT es cuando se detiene el flujo sanguínea a una parte del cerebro por un breve período de tiempo (aproximadamente 15 minutos). Ello puede preceder a un derrame cerebral, por lo que también hay que acudir inmediatamente al hospital.



Salud Seis pasos clave para la detección temprana de un derrame cerebral

El 29 de octubre se conmemora el Día Mundial de Prevención del Accidente Cerebrovascular | Fuente: RPP