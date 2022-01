Janet Jackson y Justin Timberlake se presentaron juntos en el Super Bowl 2004. | Fuente: Composición (Instagram / AFP)

Fue en el Super Bowl de 2004 que Janet Jackson y Justin Timberlake se presentaron juntos durante el intermedio del evento deportivo. En vivo, el cantante le retiró parte del atuendo a la artista, con lo cual dejó ver su pecho.

Dieciocho años después, Jackson decidió pronunciarse sobre este hecho en su docuserie "Janet Jackson Lifetime". Al respecto, afirmó que su colega le expresó sus intenciones de hablar con la prensa, inmediatamente después de ocurrido el incidente.

"Hablamos una vez y él dijo: 'No sé si debería salir y hacer una declaración'. Le dije: 'Escucha, no quiero ningún drama para ti. Me están apuntando todo esto'. Así que dije que si fuera tú, no diría nada", recordó la cantante.

Sin embargo, según recogió la revista People, Janet Jackson ofreció una entrevista a Oprah Winfrey en 2006, en la que afirmó "hasta cierto punto" sintió que la responsabilidad de este percance recayó sobre ella. "Todo el énfasis se puso en mí", dijo entonces.

Las disculpas de Justin Timberlake

En febrero de 2021, Justin Timberlake salió al frente de sus redes sociales para pedir disculpas a Janet Jackson y Britney Spears, luego de convertirse en blanco de críticas por sus conductas del pasado que fueron calificadas de sexistas y misóginas.

En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, el exintegrante de N’Sync apuntó que lamenta “profundamente los momentos de mi vida en los que mis acciones contribuyeron al problema, en los que hablé fuera de turno o no defendí lo que era correcto”.

“Entiendo que me quedé corto en estos momentos y en muchos otros, y me beneficié de un sistema que aprueba la misoginia y el racismo”, continuó Timberlake. Y, más adelante, sentenció:

“Quiero disculparme específicamente con Britney Spears y Janet Jackson, ambas individualmente, porque me preocupo por estas mujeres y las respeto y sé que fracasé”.

El pasado de Timberlake

Las razones de las disculpas de Justin Timberlake a Britney Spears y Janet Jackson se remontan a algunos hechos que ocurrieron hace casi 20 años. En el primer caso, a la relación que mantuvo con la cantante durante la adolescencia, cuando ambos forjaron su ascenso a la fama tras su paso por Disney.

Por aquellos años, al término de su romance, el cantante insinuó que Spears lo había engañado. El rumor no se detuvo en acusaciones vagas, sino que incluso se reprodujo en el videoclip de la canción “Cry Me a River”, donde aparecía una actriz parecida a Britney.

Por ambas situaciones, Timberlake concluyó en su mensaje de disculpas: “Me siento obligado a responder, en parte, porque todos los involucrados merecen algo mejor y, lo que es más importante, porque esta es una conversación más amplia de la que deseo de todo corazón formar parte y crecer”.





