Jason Momoa se hizo presente en Lisboa, previo al inicio de la Conferencia de los Océanos de la ONU.

El actor estadounidense Jason Momoa, que encarna en el cine al superhéroe Aquaman, pidió el domingo actuar a favor de la preservación de los recursos marinos, antes de la apertura de una conferencia de la ONU en Lisboa sobre la defensa de los océanos.

"Los océanos necesitan de nosotros", declaró en un acto que reunió en Lisboa a un centenar de jóvenes del mundo entero para discutir sobre acciones para ampliar y acelerar la acción de las nuevas generaciones a favor de los océanos.

"Debemos tratar de reparar los daños que hemos hecho", pues "sin un océano sano, nuestro planeta como lo conocemos ya no existirá", subrayó.

Jason Momoa se reunió con jóvenes

Jason Momoa, que se volvió famoso gracias a su papel de superhéroe de los mares, participó en la sesión de cierre del foro de la juventud y de la innovación, que se realizó el domingo en una playa de Carcavelos, a unos veinte kilómetros de Lisboa.

El actor y los jóvenes delegados se encontraron más tarde con el presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa y el secretario general de las Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres, quien condenó la lentitud en las tomas de decisión de los responsables políticos para preservar los océanos.

"Avanzamos muy lentamente", se lamentó Guterres y agregó que es tiempo de "condenar seriamente" esta inercia y pasar a la acción.

