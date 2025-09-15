Javier Bardem denuncia "el genocidio de Israel en Gaza" durante los Emmy 2025

El actor español, nominado por su papel en Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, aprovechó la gala para pronunciarse en favor del pueblo palestino.

Los Emmy 2025 no solo celebraron lo mejor de la televisión, también fueron escenario de mensajes políticos. Javier Bardem, nominado a Mejor Actor de Reparto por la antología Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, se pronunció en apoyo al pueblo palestino y denunció “el genocidio de Israel en Gaza”.

El intérprete español llegó al Teatro Peacock de Los Ángeles portando una kufiya palestina. En declaraciones a EFE, pidió un bloqueo comercial y diplomático contra Israel y criticó lo que describió como “un estado de apartheid que provoca tanto desgarro”.

“Hay que denunciar lo urgente, el genocidio de Israel en Gaza. La Asociación de Escolares Internacional ha declarado un genocidio lo que está sucediendo en Gaza y por eso tenemos que llamar al bloqueo comercial y diplomático con Israel”, señaló.

El actor, que interpretó a José Menendez en la serie limitada de Ryan Murphy, buscaba convertirse en el primer español en ganar un Emmy en esta categoría. Finalmente, el premio fue para Owen Cooper por Adolescencia.

Hannah Einbinder posa con el premio a Mejor Actriz de Reparto en Comedia por 'Hacks', en la edición 77 de los Premios Emmy.Fuente: EFE

“Palestina libre”

Durante la alfombra roja, Bardem también mencionó su apoyo a la agrupación Film Workers for Palestine, que, según dijo, denuncia a las productoras e instituciones “que lavan la imagen de Israel o justifican sus acciones”.

“Hay miles, decenas de miles de niños muriéndose de hambre y lo llaman autodefensa. Ahora el mundo por fin sabe lo que está sucediendo”, agregó, recordando que a los más de 60 mil muertos en Gaza se suman “los que siguen bajo los escombros”.

Bardem concluyó su intervención llamando a mantener vivo el debate: “Esas son las cosas que queríamos ver y que en un día como hoy es importante traerlo a debate... Lo importante es que no se deje de hablar de lo que es realmente urgente”.

La gala también fue escenario de otra declaración política. Hannah Einbinder, estrella de Hacks, cerró su discurso de agradecimiento tras ganar el Emmy a Mejor Actriz de Reparto en comedia con un mensaje contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos y en apoyo a Palestina.

“¡Al diablo el ICE y Palestina libre!”, exclamó la actriz, que se impuso a Liza Colón-Zayas (The Bear), Kathryn Hahn (The Studio), Janelle James (Abbott Elementary), Catherine O'Hara (The Studio), Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary) y Jessica Williams (Shrinking).

