Jenna Jameson | Fuente: Instagram | Jenna Jameson

La exactriz porno Jenna Jameson pasa por uno de los momentos más difíciles de su vida. Desde un hospital en Hawái (EE.UU.), reveló a sus seguidores que tiene dificultad para movilizarse luego de haber sido diagnosticada con el síndrome de Guillain-Barré.

La semana pasada su pareja, Lior Bitton, con quien tiene una hija de 4 años, había informado que Jameson estaba sometiéndose a diversos exámenes médicos debido al decaimiento repentino de su salud.

"No podía sostenerse. Los músculos de sus piernas estaban muy débiles. Así que no pudo caminar hasta el baño. Se estaba cayendo en el camino de regreso o al baño, tenía que levantarla y llevarla a la cama. Y luego, en dos días, realmente empeoró, sus piernas ya no la sostenían, no podía caminar", dijo Bitton.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la actriz hizo una actualización sobre una condición médica, dejando preocupados a sus seguidores, quienes no dejaron de mostrarle su apoyo ante el difícil escenario que le tocó experimentar.

"Estoy lidiando con un pequeño síndrome llamado síndrome de Guillain-Barré, así que estoy trabajando en eso", dijo en un video. "Y solo quería que supieran que veo todos sus mensajes y que se los agradezco mucho", agregó.

"Los médicos han comenzado mi tratamiento con IVIG (inmunoglobulina intravenosa). Estoy en el hospital y probablemente me quedaré aquí hasta que se complete el tratamiento. Espero estar fuera de aquí pronto", dijo Jameson en Instagram.





¿QUÉ ES EL SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ?

De acuerdo al Ministerio de Salud, el síndrome de Guillain-Barré es un trastorno que afecta directamente al sistema nervioso y reacciona dependiendo del organismo de cada persona, es una enfermedad más frecuente en personas adultas mayores.

Se obtiene debido a la presencia de varios agentes infecciosos como virus y bacterias, y está relacionada con deficiencias en la alimentación, así como la carencia de micronutrientes como el magnesio, hierro, vitamina c, calcio, entre otros.

Las personas con anemia, por ejemplo, son consideradas como un grupo de riesgo para desarrollar este Síndrome. Es importante señalar que esta patología no es contagiosa y es tratable. Un 60% de pacientes se recupera pasado los dos meses previa terapia y rehabilitación.

