'Merlina' se estrenó a nivel mundial el miércoles 23 de noviembre en Netflix.

Netflix estrenó Merlina (Wednesday) y rápidamente logró ubicarse en el top 10 de las preferencias en la plataforma de streaming. Protagonizada por Jenna Ortega y dirigida por Tim Burton, la entrega de ocho episodios sigue los pasos de esta oscura joven en la Academia Nunca Más (Nevermore Academy), donde deberá dominar su habilidad psíquica para frenar una ola de asesinatos que aterroriza al pueblo de Jericho.

Aunque la serie se enfoca en la hija de Homero y Morticia, la atención de los televidentes también se centró en Dedos (The thing), el fiel ayudante de la familia Addams que deberá protegerla en esta arriesgada aventura. En la serie de 1964, por ejemplo, se revela que este personaje ha estado al servicio de la familia desde que Homero era un niño, por lo que descendería de una línea de sirvientes. Esto, considerando que existe un retrato donde se muestra a dos manos, que serían sus padres.

Para hacer a Dedos de la manera más real posible, Burton y su equipo se negaron a usar CGI (Imagen generada por computadora) y decidieron contratar a Víctor Dorobantu, un mago rumano de oficio para realizar el papel. Sin embargo, esto implicaría ponerlo en lugares incómodos para rodar las escenas; en ocasiones el actor se ubicó sobre el piso y hasta detrás de las paredes para hacer su trabajo.

"Tim quería que fuera un actor real, tal como lo hicieron en los años 90. Es así como Víctor llegó a la serie. Él usó un traje azul y se escondería detrás de las paredes para ocultar su cuerpo. Construyeron una prótesis en su mano para que pasara como su muñeca", explicó Jenna Ortega en una entrevista que ofreció a Scrennrant.

Dorobantu usó sus redes sociales para compartir algunas imágenes de cómo fue el proceso de grabación entre bastidores. Con la prótesis y el maquillaje, el actor lleva un traje azul y se le puede lejos de las cámaras en espacios reducidos durante algunas escenas.

Jenna Ortega y la razón por la que no le pidió consejos a Christina Ricci para ser 'Merlina'

Christina Ricci le dio vida a Merlina Addams en los años noventa; sin embargo, esta nueva generación le dio la bienvenida a Jenna Ortega, protagonista de la nueva serie de Netflix creada por Tim Burton.

Esta vez, la joven actriz no decepcionó al público con la historia de la nueva Merlina y confesó que, para interpretarla, no le pidió ningún consejo a su antecesora: "Creo que cuando [Christina] estaba en el set, ninguno de los dos se dijo ‘Merlina’ una vez. No creo que ella quisiera interponerse en mi actuación y sentir que era autoritaria", contó.

Muchos se preguntaron por qué no le pidió ayuda a Christina Ricci por lo que Jenna Ortega admitió que no quería parecerse a la antigua Merlina. "Sentí que no quería sacar algo que ella hizo hace 30 años. Por el bien de mi propio beneficio, pero dos, sí, no quería copiarla y no quería ser demasiado como ella", dijo para MTV News.

Estas declaraciones fueron respaldadas por la misma artista quien reveló que "cada generación debería tener su propia versión de ‘Merlina’" y destacó el trabajo y la conexión que tuvo con Ortega.

“Los guiones eran realmente maravillosos. Me encanta el espíritu con el que estaban haciendo el programa. Realmente conserva mucho del espíritu de Merlina: esa dignidad, esa jovencita increíblemente segura de sí misma que sabe quién es y ganó”, dijo.

