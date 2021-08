Jennifer Aniston revela que dejó de ver a amistades por no estar vacunadas contra la COVID-19 | Fuente: AFP

Jennifer Aniston ha sorprendido a sus seguidores con una peculiar decisión. La protagonista de "Friends" comentó en una entrevista sobre su postura de dejar de frecuentar a aquellas amistades y conocidos que no se han vacunado contra la COVID-19.

En la entrevista con la revista ”InStyle”, la actriz estadounidense señaló que existen un "gran grupo de personas que son antivacunas o simplemente no escuchan los hechos" y por ello había "perdido a algunas personas" de su entorno al revelarle que no se habían vacunado.

Estas declaraciones avivaron el debate sobre el tema. Por ello, la actriz de 52 años publicó respondió a una seguidora que se preguntó lo siguiente: "Pero si ella está vacunada está protegida, ¿verdad? ¿Por qué preocuparse de los no vacunados a su alrededor?".

A lo que Aniston respondió: "Porque si tienes la variante, aún puedes contagiarme. Puede que me enferme un poco, pero no iré a un hospital ni moriré. Pero puedo contagiar a otra persona que no tenga la vacuna y cuya salud está comprometida (o tiene una condición previa existente) y, por lo tanto, pondría sus vidas en riesgo".

"Eso es por lo que me preocupo. Tenemos que preocuparnos por algo más que nosotros mismos aquí", agregó la protagonista de “The Morning Show”.

Jennifer Aniston se mantiene firme

Desde el inicio, la actriz siempre se ha mostrado comprensiva con lo complicado que ha sido acostumbrarse al uso de las mascarillas sin embargo, se mantiene firme en la defensa de las medidas sanitarias y las vacunas para enfrentar la pandemia de la COVID-19.

“Entiendo que las máscaras son inconvenientes e incómodas. Pero, ¿no crees que es peor que las empresas cierren... se pierdan puestos de trabajo... los trabajadores de la salud están llegando al agotamiento absoluto. Y este virus se ha cobrado tantas vidas porque no estamos haciendo lo suficiente”, publicó la actriz.

