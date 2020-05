Jennifer Aniston se enfurece contra el nuevo coronavirus y le envía mensaje: “Puedes irte ya”

Jennifer Aniston manda mensaje al coronavirus. | Fuente: EFE

La actriz Jennifer Aniston remeció Instagram, al compartir una divertida fotografía y dejar un mensaje al nuevo coronavirus, que ha causado la muerte de miles de personas en el mundo.

La recordada Rachel de "Friends" aparece cubriendo la mitad de su rostro y sacándole el dedo medio a la COVID-19, lo cual ha provocado las risas de sus más de 33 millones de seguidores.

“Querido Covid… Puedes irte ya, amablemente, a la… Gracias, adiós”, escribió Jennifer Aniston como leyenda en la instantánea.

Como se sabe, Jennifer Aniston reside en Estados Unidos, uno de los países más afectados por la pandemia del nuevo coronavirus y, al parecer, se siente cansada del confinamiento.

DONACIÓN

Jennifer Aniston sorprendió recientemente a una enfermera con COVID-19 al regalarle 10,000 dólares en comida. La donación ocurrió durante el programa de Jimmy Kimmel, quien se encuentra conduciendo su programa desde casa.

En plena emisión, la protagonista de “Friends” quiso conectarse en directo con Kimball Fairbanks, la enfermera infectada de coronavirus.

Según contó la joven sanitaria, ella es madre de dos niñas y, tras dar positivo a la enfermedad debido a su contacto con pacientes infectados, se vio obligada a guardar cuarentena lejos de su familia, además de eliminar la preparación de su comida entre su rutina diaria. “Ojalá pudiera cocinar para mí misma al menos”, señaló.

Pese a este padecimiento, Fairbanks afirmó encontrarse mejor y su buen humor lo hizo evidente. “Me desperté y decidí que ya no iba a estar enferma, así que me siento mejor”, dijo la enfermera. Una historia que levantó la solidaridad de Jennifer Aniston, quien se comunicó con el programa para enviarle un mensaje de apoyo.