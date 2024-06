"Nuestro héroe": Jennifer Lopez confirma su amor por Ben Affleck con una tierna imagen

En medio de los rumores de una posible crisis matrimonial, Jennifer Lopez ha enviado un mensaje conmovedor a su esposo, Ben Affleck. La cantante ha disipado cualquier incertidumbre sobre su relación con el famoso actor, a quien calificó de "héroe" en una breve pero significativa historia compartida en sus redes sociales.



"Nuestro héroe. Feliz Día del Padre”, escribió Lopez junto a una fotografía en blanco y negro de Affleck, aparentemente piloteando un avión de combate, posiblemente un guiño a una de las películas en las que ha trabajado el protagonista de Pearl Harbor. Además, la intérprete de On the Floor compartió una imagen de su propio padre, David López, subido a una camioneta.



Ben es padre de tres hijos con su expareja, Jennifer Garner: Violet, Seraphina y Samuel, y es padrastro de los gemelos de JLo, Max y Emme. El mensaje de la cantante llega apenas unos días después de que ambos pusieran en venta su mansión en Los Ángeles, valuada en aproximadamente 60,8 millones de dólares.

Jennifer Lopez y Ben Affleck, conocidos por la prensa como Bennifer, se casaron en julio de 2022. | Fuente: Instagram: @jlo

¿Por qué Jennifer Lopez canceló su gira This Is Me… Live?

En mayo, Jennifer Lopez anunció la cancelación de su gira This is Me…Live, originalmente programada para junio. En un comunicado, explicó que tomó esta decisión para dedicar más tiempo a sus hijos, familia y amigos cercanos. Aunque lamentó profundamente decepcionar a sus seguidores, aseguró que compensará a sus fans y prometió un pronto regreso a los escenarios.



"Estoy completamente desconsolada y devastada por haberlos decepcionado. Por favor, sepan que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario", expresó la cantante de 54 años en su página web. "Prometo que los compensaré y que pronto estaremos juntos nuevamente. Los quiero mucho a todos. ¡Hasta pronto!", concluyó.

¿Qué dijo Jennifer Lopez sobre los rumores de divorcio con Ben Affleck?

En mayo, Jennifer Lopez, Simu Liu y el director Brad Peyton comenzaron la promoción de la película Atlas en México. Durante un evento de prensa, Jennifer expresó su incomodidad ante una pregunta de un periodista del programa El Gordo y la Flaca: "¿Es verdad que te estás divorciando de Ben Affleck?".



Ante esto, Liu intervino en defensa de Lopez: "No vamos a hacer esto. No traigas esa energía aquí". Jennifer simplemente sonrió y le respondió al periodista: "Tú eres más que eso". Tras este intercambio, Liu aprovechó para elogiar a JLo, describiéndola como "una gran jefa" comprometida con la representación y la diversidad.

