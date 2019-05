Jennifer Lopez, Marc Anthony y Alex Rodríguez asistieron al recital del pequeño Max | Fuente: Composición

Aunque la relación entre Jennifer Lopez y Marc Anthony se terminó hace unos años, ambos demuestran que, además de seguir compartiendo los roles como padres de Max y Emme, pueden ser amigos.

Y ese es uno de los motivos por los que no tuvieron ningún problema en reunirse con Alex Rodríguez, prometido de la "Diva del Bronx", para acudir al festival musical del colegio, donde Max interpretó el tema “Youre still the one” de la cantante canadiense Shania Twain.

Fue el deportista estadounidense quien se encargó de grabar el momento en que escuchaba el recital mientras estaba sentado en medio de Jennifer Lopez y Marc Anthony. En el video, que fue compartido en su cuenta oficial de Instagram, se observa la emoción de cada uno de los cantantes, quienes simulan estar entonando la canción al rimo que lo hacía, desde el escenario, su hijo Max.

“Los que no pueden (cantar), se sientan entre dos personas que pueden y permanecen el silencio”, escribió el prometido de la "Diva del Bronx", Alex Rodríguez, en la citada red social al momento de subir el video que luego se convirtió en noticia.

En solo 24 horas, la publicación de Alex Rodríguez tuvo poco más de un millón de reproducciones, además de miles de comentarios, donde los seguidores de Marc Anthony y Jennifer Lopez consideraron de maravilloso esta muestra de unión familiar.