Jennifer López revela que es fan de "Game of Thrones". | Fuente: Instagram

Junto a una imagen en la que se le observa acostada sobre un piano blanco, luciendo un ceñido atuendo del mismo color, la popular 'Jenny from the block' compartió un curioso mensaje, en el que se confiesa como fan de “Game of Thrones", la serie más importante del momento.

“Escuché que se acerca el invierno. Me encanta que la nueva colección all white de @prettylittlething esté inspirada en mi nuevo video Medicina", escribió la cantante puertorriqueña en su cuenta personal de Instagram.

La intérprete de 49 años aprovechó también para promocionar su nueva colección de ropa, inspirada en su más reciente tema musical “Medicine”.

REENCUENTROS ESPERADOS

La serie, cuyo primer episodio se estrenó el pasado domingo 14 de abril en medio de varios problemas con la plataforma de HBO Go, mostró encuentros que los fanáticos esperaron por cerca de dos años, entre ellos el de Arya Stark y Jon Snow.

El estreno de la octava temporada de la serie rompió récords, al ser visto por 17,4 millones de espectadores solo en Estados Unidos, a través de todas las plataformas disponibles de HBO. La marca más alta, hasta este domingo, eran los 16,9 millones de espectadores que siguieron el final de la séptima temporada.