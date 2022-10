Jennifer Lynn Affleck​, conocida como Jennifer Lopez o JLo, es una actriz, cantautora, bailarina, productora, diseñadora y empresaria estadounidense de origen puertorriqueño. | Fuente: AFP

Con la intención de enseñar a los niños de dos a cinco años algunas palabras en español, la actriz y cantante Jennifer López lanzó esta semana su "primer" libro infantil Con Pollo.

"Estoy muy orgullosa de esta pequeña aventura de juego bilingüe e impaciente por conocer a Pollo", dijio la actriz en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

"Todo va mejor siempre #ConPollo, especialmente cuando se trata de empezar temprano para que los niños aprendan español de una forma divertida", agregó.

El libro lo escribió junto con el actor y presentador del canal NBC Jimmy Fallon, quien ha publicado varios textos para la infancia temprana, incluidos Nana Loves You More, This is Baby y 5 More Sleeps 'Til Christmas.

El contenido del libro



El personaje central es un pollo blanco con cresta roja a quien, según explica el texto en inglés, "le gusta jugar y jugar y jugar todo el día". La ilustración estuvo a cargo de la artista Andrea Campos.

El libro consiste en 48 páginas ilustradas y preguntas formuladas, primero, totalmente en inglés ("Do yo want to go to the beach?"), y después la misma pregunta con algunas palabras en español ("Go to la playa con Pollo?").

En otra página el texto bilingüe es: "Do you want to play soccer or play fútbol con Pollo?".

La puntuación es, en ambos casos, de inglés, con signo de interrogación solo al fin de la frase.

La publicación, que incluye un índice de términos con instrucción fonética y códigos de colores, fue publicado esta semana por Feiwel and Friends y está disponible también en versión electrónica. (Con información de EFE)

Jennifer Lopez confesó que sufrió de ataques de pánico en su juventud

La estrella pop Jennifer Lopez decidió confesar su camino hacia el bienestar mental en su boletín de noticias personales On the JLo. Un viaje que inició durante su periodo veinteañero, cuando se dio cuenta de "lo grave que podía ser ignorar las necesidades" de su cuerpo y mente.

"Hubo una época en la que dormí de tres a cinco horas cada noche. Estaba todo el día en el escenario y toda la noche en el estudio, y los fines de semana hacía giras promocionales y grababa videos. Tenía poco más de 20 años y me creía invencible", manifestó la actriz y cantante.

Tanto trabajo y estrés, combinado con la falta de sueño, le pasaron factura cuando un día sintió que esta situación provocó que se quedara bloqueada. Jennifer Lopez confesó que pasaba el tiempo pensando en todas las tareas pendientes que tenía en el día.

"Le pregunté al médico si me estaba volviendo loca. Me dijo: 'No, no estás loca... necesitas dormir de siete a nueve horas cada noche, no bebas cafeína y asegúrate de hacer ejercicio si vas a tener este ritmo de trabajo'", reveló.

