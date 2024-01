Jennifer López se casa tres veces en el videoclip de su nueva canción 'Can't Get Enough'

Jennifer Lopez está cada vez más cerca de lanzar su próximo disco al que llamará This Is Me Now. Como un adelanto, el último miércoles la artista compartió en las plataformas digitales su nueva canción Can't Get Enough acompañado de un video musical en el que se burla de su pasado amoroso. Como se recuerda, JLo se casó cuatro veces (la última con Affleck), pero se comprometió unas cinco.

De acuerdo con La diva del Bronx, el álbum contará de forma musical y audiovisual su vida emocional de los últimos 20 años, hasta su reconciliación y matrimonio con su actual pareja, el actor Ben Affleck.

"Se puede decir que tengo dos décadas preparándome para este día", dijo Jennifer Lopez aprovechando las cámaras de los Globos de Oro el pasado domingo. "Creo que puede sorprender a algunas personas. Es una especie de metahistoria sobre el camino que hay que recorrer para volver del desamor al amor... Podría decirse que soy una especie de experta. No tanto en matrimonios como en bodas", comentó en alusión a las veces que ha llegado al altar.

"No me tomo a mí misma demasiado en serio, creo que la vida es un viaje loco en el que te caes y te vuelves a levantar, y sigues intentándolo y nunca te rindes", manifestó.

En Can't Get Enough se puede ver a Jennifer López vestida con diferentes trajes de novia, mientras baila con tres novios ficticios, que podrían representar a sus tres ex maridos, el cubano Ojani Noa, el coreógrafo estadounidense Cris Judd y el salsero Marc Anthony. El tema es una canción de pop bailable en inglés, que sigue el estilo ligero de las canciones de López que han sido éxito a nivel mundial.

Las canciones de This Is Me... Now, lo nuevo de Jennifer López

1. To Be Yours

2. Mad in Love

3. Can't Get Enough

4. Rebound

5. Not.going.anywhere

6. Dear Ben, Pt. II'

7. Hummingbird

8. Hearts and Flowers

9. Broken Like Me

10. This Time Around

11. Midnight Trip to Vegas

12. Greatest Love Story Never Told

El álbum es el compañero de This Is Me...Then, que escribió durante su primer noviazgo con Affleck. Además de ser la inspiración de ambas producciones, Ben Affleck ha formado parte activa de su proyecto, que incluye una parte audiovisual que saldrá en paralelo al disco en Prime Video.

Jennifer López y su primer aniversario con Ben Affleck

En las fotografías difundidas en Instagram, se ve a Jennifer López muy sonriente luciendo un vestido de novia con un velo y abrazada de Ben Affleck quien usa un esmoquin blanco con una corbata de lazo negra.

En la publicación, que ya cuenta con más de 3 millones de reacciones, se lee un breve poema de JLo dedicado a su cónyuge por motivo de su aniversario de bodas religiosa. “Hoy hace un año”, titula la también actriz norteamericana en su mensaje a Ben Affleck.

“Querido Ben, sentada aquí sola, mirando mi anillo, me siento abrumada. Me hace cantar. Cómo terminamos aquí sin un rebobinado. Oh, Dios mío. Esta es mi vida. Jennifer”, escribió la intérprete de películas como Maid in Manhattan, Selena, Cercana obsesión, Nunca más, Estafadoras de Wall Street, entre otros.

Cabe resaltar que Jennifer López y Ben Affleck contrajeron matrimonio en una boda secreta en Las Vegas antes de la ceremonia celebrada en agosto en la mansión de 33 hectáreas del actor.