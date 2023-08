"Esta es mi vida": Jennifer López celebra primer aniversario de bodas con Ben Affleck

Jennifer López celebró su primer año de bodas con su actual esposo Ben Affleck. Por medio de sus redes sociales, la cantante estadounidense publicó fotos inéditas de su matrimonio con el actor realizado el 20 de agosto de 2022 en un evento íntimo en Georgia. Esto, a pocos días de haber festejado los 51 años del actor y productor estadounidense.

En las fotografías, difundidas en Instagram el último domingo, se ve a Jennifer López muy sonriente luciendo un vestido de novia con un velo y abrazada de Ben Affleck quien usa un esmoquin blanco con una corbata de lazo negra.

En la publicación, que ya cuenta con casi 3 millones de reacciones, se lee un breve poema de JLO dedicado a su cónyuge por motivo de su aniversario de bodas religiosa. “Hoy hace un año”, titula la también actriz norteamericana en su mensaje a Ben Affleck.

“Querido Ben, sentada aquí sola, mirando mi anillo, me siento abrumada. Me hace cantar. Cómo terminamos aquí sin un rebobinado. Oh, Dios mío. Esta es mi vida. Jennifer”, escribió la intérprete de películas como Maid in Manhattan, Selena, Cercana obsesión, Nunca más, Estafadoras de Wall Street, entre otros.

¡Fortalecen su amor! Jennifer Lopez y Ben Affleck renovarán sus votos matrimoniales | Fuente: Archivo

Jennifer López publicó un video celebrando los 51 años de Ben Affleck. | Fuente: Instagram (jlo)

Si bien se desconoce la creación de la rima escrita por Jennifer López, se conoce que la también empresaria incluirá su canción ‘Dear Ben II’ en el nuevo álbum ‘This Is Me… Now’ dedicada a Ben Affleck tras su primer compromiso en el 2002.

Anteriormente, López lanzó su álbum ‘This Is Me… Then’ donde estaba su canción ‘Dear Ben’que es una estrofa de amor para Ben Affeck por el tiempo que estuvieron juntos antes de separarse a inicios del 2004.

Cabe resaltar que Jennifer López y Ben Affleck contrajeron matrimonio en una boda secreta en Las Vegas antes de la ceremonia celebrada en agosto en la mansión de 33 hectáreas del actor. En la instantánea se ve a la artista de 54 años con uno de los tres vestidos diseñado por Ralph Lauren donde se deja la espalda descubierta con unas mangas cosquillo y una larga cola hecha con más de cien pañuelos cortados en volantes para crear una cascada.

En otra de las fotografías, donde se ve a JLO dando un beso a Ben Affleck en medio de juegos artificiales, se ve a la cantante con el tercer del diseñador hecho con un estilo de los años veinte con una decoración de perlas cerca del escote y los brazos.