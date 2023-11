Jennifer López estrenará su álbum 'This Is Me.. Now' con nueva película en febrero de 2024

Jennifer López puso fecha para el lanzamiento de su álbum 'This Is Me... Now' inspirado en relación con el reconocido actor —y su actual esposo— Ben Affleck. En efecto, este lunes, por medio de sus redes sociales, la cantante estadounidense anunció que su noveno disco se estrenará el próximo 16 de febrero de 2024 junto con una nueva película que se transmitirá por Amazon Prime Video.

Del mismo modo, Jennifer López difundió un nuevo teaser de 37 segundos en su cuenta oficial de YouTube y demás plataformas digitales donde se observa a la actriz dentro de una cabaña sosteniendo y leyendo una carta que luego la arroja dentro de una ardiente chimenea.

“La vida es dura, pero tú eres dulce. Gracias por el regalo. Espero que te hayan gustado las flores. Tú me dijiste que nunca tendrías suficientes. Y te creo”, se lee en la carta posterior cogida por Jennifer López que, de acuerdo con Page Six, fue escrita por el mismo Ben Affleck en el 2002 cuando recién iniciaban su relación.

Asimismo, en el registro audiovisual se observan breves escenas de Jennifer López en distintas coreografías en la ciudad, en una fábrica e incluso en un matrimonio bailando y haciendo sus conocidos pasos de baile. Previamente, la artista de 54 años ya había difundido un primer teaser causando gran revuelo entre sus fans.

Jennifer López estrenará álbum y pelicula inspirada en su relación con Ben Affleck. | Fuente: Instagram (jlo)

“Cuando era niña, cuando alguien me preguntaba qué quería ser de mayor, mi respuesta siempre fue… enamorada”, expresa Jennifer López durante el videoclip que ya cuenta con más de 48 mil reacciones y más de 220 comentarios.

Primera canción de 'This Is Me... Now' se lanzará en enero de 2024

De acuerdo con People, el primer sencillo del álbum 'This Is Me... Now' se difundirá el 20 de enero del 2024 con una canción titulada ‘Can’t Get Enough’. Del mismo modo, el medio señaló que la cinta basada en su álbum será dirigida por Dave Meyers y escrita por Ben Affleck y el guionista Marr Walton.

En ese sentido, Variety menciona que la película de 'This Is Me... Now' será “una reinvención musical y visual narrativa, íntima, reflexiva, sexy, divertida, fantástica y muy entretenida de su vida amorosa públicamente escudriñada”.

'This Is Me... Now' es la nueva versión del álbum ‘This is Me…Then’ estrenado por Jennifer López hace 20 años. El nuevo proyecto fue escrito y producido por la misma actriz y Rogét Chayed, junto con Ángel López, Jeff “Gitty” Gitelman, HitBoy, Tay Keith e INK, entre otros. El disco se describe como una mezcla de “R&B, sonidos pop contemporáneos y ritmos de hip-hop”.