Jennifer Lopez presentó a su hija Emme Muñiz, de 14 años, como 'elle' o 'they/them'. | Fuente: Twitter

Jennifer Lopez dejó su pasado con el exbeisbolista Alex Rodríguez, pero aún continua en el corazón de sus fanáticos de este deporte ya que la diva latina se presentó en el famoso Dodgers Stadium de Los Ángeles.

Hace unos días, la cantante estuvo en el escenario con su hija Emme Muñiz para interpretar un par de temas, no obstante, lo que llamó la atención de sus seguidores es que se refirió a la adolescente de 14 años como “elle” o “they/them”.

En su presentación, Jennifer Lopez se refirió a su primogénita con los pronombres neutrales: “La última vez que actuamos juntes fue en un gran estadio como éste y les pido que canten conmigo todo el tiempo. Así que esta es una ocasión muy especial”, dijo en inglés.

“Elle está muy ocupade, reservade, me cuesta mucho cuando elle sale, pero vale cada centavo porque es mi socie directe favorite de todos los tiempos, así que si me permiten...”, fue la introducción de JLO para Emme.

En ese momento, la joven de 14 años ingresó con un atuendo rosa y para complementar su outfit, lució una gorra negra con las letras “LA”.

Emme Muñiz y Jennifer Lopez en el Super Bowl 2020

La presentación de Shakira y Jennifer Lopez en el Super Bowl 2020 fue catalogada como una de las más impresionantes en la historia del fútbol americano. Sin embargo, la persona que se robó el show fue la hija de la 'Diva del Bronx'.

Emme, con tan solo 11 años en ese entonces, lideró el coro de niños vestidos de blanco en el medio tiempo del partido entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers.

La menor interpretó “Let’s Get Loud”, la canción más icónica de Jennifer Lopez, y continuó con “Born un the U.S.A”. Mientras entonaba estos temas, Shakira la acompañaba tocando la batería y su madre caminaba con una capa que simulaba ser una bandera de Estados Unidos para que finalmente terminara convirtiéndose en la de Puerto Rico.

Al ver estas imágenes, su padre, Marc Anthony, le dedicó unas emotivas palabras a través de su cuenta de Instagram: “Papá está muy orgulloso de ti. Eres mi corazón y yo soy para siempre tuyo”.

