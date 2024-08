Jennifer Lopez solicita recuperar su apellido de soltera tras su divorcio de Ben Affleck

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jennifer Lopez ha solicitado oficialmente recuperar su apellido de soltera tras dos años de matrimonio con Ben Affleck. La cantante y actriz presentó la petición de divorcio el último martes, citando "diferencias irreconciliables" y solicitando que se restablezca su nombre anterior, Jennifer Lynn Lopez, según documentos obtenidos por la prensa internacional.



► Jennifer Lopez y Ben Affleck venden su casa en Los Ángeles un año después de comprarla



En diciembre de 2022, durante una entrevista con Vogue, Jennifer, quien en ese momento cumplía cinco meses de casada con Ben, compartió que, aunque la gente seguiría llamándola Jennifer Lopez, se sentía "orgullosa" de llevar el apellido Affleck como su "nombre legal". Consideró el cambio como un gesto "romántico", a pesar de las opiniones de los demás.



Sin embargo, dos años después, la estrella de Atlas ha decidido pedir formalmente la restitución de su apellido de soltera en los documentos presentados al Tribunal Superior de Los Ángeles. Además, en su solicitud, Lopez especificó la fecha de separación como el 26 de abril, poco antes de asistir sola a la Gala del Met el 6 de mayo, lo que despertó rumores sobre su relación.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Jennifer Lopez y Ben Affleck sin acuerdo prenupcial

TMZ informó que Jennifer Lopez está buscando el divorcio de Ben Affleck sin un acuerdo prenupcial. Esto implicaría que cualquier ingreso o beneficio obtenido durante su matrimonio se consideraría propiedad compartida. “Fuentes cercanas han confirmado a TMZ que, en efecto, no hay acuerdo prenupcial”, señala el medio especializado en celebridades.



► Simu Liu defiende a Jennifer Lopez tras ser cuestionada por su divorcio



Ben, de 52 años, acaba de terminar el rodaje de The Accountant 2, programada para estrenarse en 2025. Anteriormente, participó en Hipnosis: Arma Invisible y Air: La Historia Detrás del Logo, además de producir Incitadores, protagonizada por Matt Damon. Por su parte, Jennifer ha trabajado en películas como Shotgun Wedding, The Mother, Marry Me y Atlas.

¿Qué dijo el primer esposo de JLo sobre el divorcio?

El productor Ojani Noa fue el primer esposo de Jennifer Lopez. Se casaron en 1997, pero a los once meses decidieron separarse. Actualmente, la cantante está acaparando las portadas por su divorcio con Ben Affleck, por lo que su expareja decidió pronunciarse sobre ello, insinuando que la decisión se debe a que "han llegado al tope" con sus problemas.



► "Ya se cansaron los dos", dijo el primer esposo de Jennifer Lopez sobre divorcio con Ben Affleck



El cubano, de 50 años, estuvo en el programa Hoy día de Telemundo donde fue consultado por la ruptura de la cantante: "Son dos adultos, ¿no? Son dos personas que ya estuvieron anteriormente, fueron novios, estuvieron comprometidos para casarse. Entonces, ¿qué problema fue el que hubo ahora? Habrá sido un problema nuevo".

¿Por qué se separaron Jennifer Lopez y Ben Affleck?



Los rumores sobre la separación de Jennifer Lopez y Ben Affleck comenzaron a circular en mayo de 2024. El actor, conocido por películas como Daredevil, Gone Girl y Argo, fue fotografiado saliendo solo de una casa en el vecindario de Brentwood en Los Ángeles, alejándose de la mansión compartida con Lopez.



► Jennifer Lopez se divorcia de Ben Affleck tras dos años de matrimonio



TMZ informó que “Ben Affleck no fue visto en su casa con Jennifer Lopez la noche anterior, lo que sugiere que pasó la noche en la dirección de Brentwood”. Este comportamiento aislado de Affleck adquirió mayor relevancia después de que una fuente revelara a la revista In Touch que la pareja había decidido divorciarse.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis