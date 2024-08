"Ya se cansaron los dos": primer esposo de Jennifer Lopez se pronuncia sobre divorcio con Ben Affleck

Si estamos en una relación no solo se debe dejar fluir, sino trabajar en la relación. Caemos en la rutina porque damos prioridad a otras cosas y no le damos espacio a la relación, además de la falta de comunicación, así lo afirmó Francesca Origgi, psicóloga clínica, especialista en parejas y familia. Recomendó crear activamente un espacio de conexión, comunicarse directamente con la pareja y no a traves de una pantalla (celular) y decirle a la pareja qué es lo que siente, además de cuidar el tema de la sexualidad para no caer en la monotonía.