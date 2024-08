'Kind of Kindness': Emma Stone, Willem Dafoe y Jesse Plemons en tres fábulas que se burlan de nuestras debilidades [REVIEW]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un hombre se hunde en la locura para complacer a su jefe. Un policía pone en riesgo la vida de su esposa por satisfacer sus caprichos. Una fanática religiosa pierde sus escrúpulos para cumplir la misión de su gurú. ¿Qué une estas historias? La respuesta es Yorgos Lanthimos y su desconcertante sentido del humor.



El director griego, que sorprendió al mundo con Pobres criaturas (Poor Things), regresa con una propuesta aún más caótica, incómoda y, por momentos, chocante: Tipos de gentileza (Kind of Kindness). En esta ocasión, vuelve a contar con Emma Stone y Willem Dafoe, sumando también a talentos como Jesse Plemons y Margaret Qualley.



El resultado es una antología de tres fábulas que desafían la lógica, la moral y las buenas costumbres, algo a lo que Lanthimos ya nos tiene acostumbrados. Es una apuesta impredecible que expone nuestras debilidades y nos desafía constantemente. Sin embargo, Lanthimos advierte: "personas diferentes identifican temas diferentes", y no podríamos estar más de acuerdo.

¿De qué trata Tipos de gentileza?

La película arranca con Sweet Dreams de Eurythmics sonando de fondo, una elección perfecta para sumergirnos en tres historias que, al igual que el clásico synth-pop, hablan de los sueños: "Todo el mundo busca algo. ¿Quién soy yo para no estar de acuerdo?".



En la primera fábula, La muerte de R.M.F., Robert intenta recuperar el control de su vida, dominada por su jefe, quien lo manipula desde que despierta hasta que se acuesta. Este relato toca temas como el orgullo, la necesidad de atención y la libertad.



En la segunda fábula, R.M.F. está volando, un policía recibe de vuelta a su esposa perdida. Sin embargo, las cosas han cambiado, y la duda comienza a consumirlo. Esta historia aborda las relaciones tóxicas, la sumisión y la desconfianza.



En la tercera y última fábula, R.M.F. se come un sánguche, una mujer busca desesperadamente a una joven con habilidades especiales, con la que ha soñado, para cumplir una misión encomendada por el líder de una secta. Aquí, la trama gira en torno a la necesidad de pertenencia y la dificultad de dejar atrás el pasado.



Aunque las tres fábulas no están conectadas de manera evidente, todas nos llevan a cuestionarnos: ¿hasta qué punto estamos dispuestos a complacer a otros, incluso a costa de perdernos a nosotros mismos? Estas historias exploran el exceso de amabilidad de sus protagonistas, que llega a lo ridículo, absurdo y peligroso.



Yorgos Lanthimos nos invita a reflexionar sobre el libre albedrío, las relaciones retorcidas, las apariencias y la obsesión, todo aderezado con su característico humor negro, además de elementos de terror, gore y fantasía. Aunque esta antología es muy distinta a Pobres criaturas, su trabajo anterior, conserva su inquietante y provocador estilo.

Jesse Plemons en 'Kind of Kindness'.Fuente: Searchlight Pictures

¿Qué destaca en Tipos de gentileza?

El elenco es, sin duda, uno de los puntos fuertes de Kind of Kindness. A lo largo de las tres fábulas, los actores interpretan personajes distintos y logran convencer en cada uno de ellos. Sin embargo, quien realmente destaca es Jesse Plemons, especialmente en la primera y segunda historia. Otro de nuestros favoritos es Willem Dafoe, quien aprovecha al máximo sus breves pero poderosas escenas.



La música, a cargo de Jerskin Fendrix, juega un rol crucial en la atmósfera de la película. A diferencia de la extravagancia que caracterizó su trabajo en Pobres criaturas, aquí Fendrix opta por un enfoque minimalista, creando tensión en los momentos clave.



El guion, a cargo de Yorgos Lanthimos y Efthimis Filippou, es otro de los aciertos. Esta dupla, que ha colaborado en títulos anteriores de Lanthimos como El sacrificio de un ciervo sagrado, La langosta, Alps y Canino, crea ahora tres fábulas que capturan al espectador, siempre y cuando esté dispuesto a dejarse llevar.

Emma Stone y Jesse Plemons en 'Kind of Kindness'.Fuente: Searchlight Pictures

¿Qué pudo haber mejorado en Kind of Kindness?

Emma Stone cumple con los tres roles que interpreta. Sin embargo, no alcanza el nivel de Jesse Plemons o Willem Dafoe. Comparada con su trabajo anterior en Pobres criaturas con Lanthimos, donde mostró una impresionante variedad de emociones que difícilmente se puede encontrar en una sola actuación, su desempeño aquí no resulta tan notable.



Además, aunque las tres fábulas son interesantes por separado, juntas pueden sentirse excesivamente largas, especialmente la tercera parte protagonizada por Stone. Esta historia puede parecer más pesada y distante en comparación con las anteriores, y cuenta con una escena de baile que, en lugar de aportar frescura, parece seguir una fórmula que ya no se siente tan efectiva.

Emma Stone en 'Kind of Kindness'.Fuente: Searchlight Pictures

Entonces, ¿vale la pena ver Tipos de gentileza?

Aunque Kind of Kindness puede requerir unos minutos para procesarla, impacta más cuando el espectador se deja llevar sin cuestionarse demasiado (las preguntas llegarán inevitablemente después), lo que podría dificultar que conecte con una audiencia menos comprometida.



Dicho esto, la película nos presenta tres historias poderosas, entretenidas y sorprendentes. Revela las debilidades humanas, se burla de nuestra falsa gentileza y ridiculiza nuestra obsesión por complacer. Es excesiva y no apta para todos, pero nunca resulta aburrida. Porque Yorgos Lanthimos es cualquier cosa, menos aburrido.

'Kind of Kindness', titulada en español como 'Tipos de gentileza', tuvo su estreno en el Festival de Cannes 2024, donde destacó especialmente gracias a la actuación de Jesse Plemons.Fuente: Searchlight Pictures

