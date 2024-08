"No sabía nada y somos buenos amigos": Jeremy Renner habla del regreso de Robert Downey Jr. al UCM

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El reciente anuncio del regreso de Robert Downey Jr. al Universo Cinematográfico de Marvel, ahora como Doctor Doom en lugar de Iron Man, no solo sorprendió a los fans, sino también a sus colegas, como Jeremy Renner. El actor que interpreta a Hawkeye confesó que no tenía idea de la noticia. “No me dijo nada y somos buenos amigos”, comentó.

“No sabía nada. No lo mencionó en el chat de los Avengers con los seis miembros originales. No avisó a nadie”, dijo Renner a US Weekly. “Me conecté a Internet y empecé a bombardear su teléfono, preguntando qué estaba pasando, si nos estaba ocultando esto todo el tiempo. Es una noticia emocionante”, añadió.

Renner también dejó abierta la posibilidad de una reunión de los actores que han interpretado al equipo de superhéroes, aunque admitió que será un “desafío”. “Tienes a Downey de vuelta y los Russo también. Es una dirección en la que Marvel va a hacer las cosas bien", señaló. “Veremos qué pasa. Es una novedad y acabamos de enterarnos. Ahora tenemos que empezar a resolverlo”.

Robert Downey Jr. vuelve al UCM como Doctor Doom

Robert Downey Jr. sorprendió a los asistentes de la Comic-Con de San Diego al anunciar su regreso a Marvel, esta vez como el villano Victor Von Doom en las nuevas películas de Avengers que serán dirigidas por los hermanos Joseph y Anthony Russo.

La confirmación fue hecha por Joe Russo, junto a su hermano Anthony y Kevin Feige, presidente de Marvel Studios. "Este es, potencialmente, uno de los personajes más entretenidos de toda la ficción. Si vamos a llevarlo a los cines de todo el mundo, entonces creo que necesitamos al mejor actor del mundo para interpretar a ese personaje", comentó.

Robert Downey Jr. apareció en el escenario, ante 6 000 personas, con una máscara plateada cubriendo su rostro y un traje verde con capa. La multitud estalló de emoción cuando, sin decir una palabra, el actor de 59 años se quitó la máscara y extendió los brazos de manera triunfante. "Nueva máscara, misma tarea", dijo.

"Nueva máscara, misma tarea", escribió el actor en sus redes sociales.Fuente: Instagram: @marvelstudios

¿Qué dijo Jonathan Majors tras ser reemplazado por Robert Downey Jr.?

“Tengo el corazón roto”, expresó Jonathan Majors tras el anuncio de que Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr., será el nuevo villano en las próximas dos películas de Avengers. Este cambio marca el reemplazo definitivo de Kang el Conquistador, el personaje de Majors que iba a ser el antagonista principal en la siguiente fase del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

En diciembre, Marvel decidió prescindir de Majors tras su condena por dos cargos de acoso y agresión. Kang, el villano que Majors interpretaba, estaba destinado a convertirse en el nuevo Thanos del UCM. Se esperaba que liderara Avengers: The Kang Dynasty, un proyecto que ha sido cancelado y sustituido por la película protagonizada por Downey Jr., Avengers: Doomsday.

Jonathan Majors expresó su descontento tras el anuncio de Marvel sobre el regreso de Robert Downey Jr. como Doctor Doom. “Sí, tengo el corazón roto. Por supuesto,” respondió Majors cuando TMZ le preguntó si se sentía herido por el nuevo rumbo que Marvel está tomando. “Amo a Kang. Aunque Doctor Doom es increíble,” agregó.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis