Robert Downey Jr. regresará al UCM como Doctor Doom en la próxima película de 'Avengers'

¡Atención marvelitas, tenemos noticias! Robert Downey Jr. sorprendió a los asistentes de la Comic-Con de San Diego al anunciar su regreso a Marvel, esta vez como el villano Victor Von Doom en las nuevas películas de Avengers que serán dirigidas por los hermanos Joseph y Anthony Russo.



Downey Jr. es conocido en la franquicia de superhéroes por su icónico papel como Iron Man, un personaje que interpretó desde 2008 en diversas películas del estudio, y que finalmente murió en Avengers: Endgame de 2019. Recientemente, sorprendió a todos con su actuación en Oppenheimer, por la que ganó el Premio Oscar.

Robert Downey Jr. regresa a Marvel para interpretar a Doctor Doom. | Fuente: Instagram: @marvelstudios

¿Qué dijo Robert Downey Jr. sobre su regreso a Marvel?

La confirmación fue hecha por Joe Russo, junto a su hermano Anthony y Kevin Feige, presidente de Marvel Studios. "Este es, potencialmente, uno de los personajes más entretenidos de toda la ficción. Si vamos a llevarlo a los cines de todo el mundo, entonces creo que necesitamos al mejor actor del mundo para interpretar a ese personaje", comentó en la Comic-Con.



Robert Downey Jr. apareció en el escenario, ante 6 000 personas, con una máscara plateada cubriendo su rostro y un traje verde con capa. La multitud estalló de emoción cuando, sin decir una palabra, el actor de 59 años se quitó la máscara y extendió los brazos de manera triunfante. "Nueva máscara, misma tarea", dijo.

¿En qué películas interpretará Robert Downey Jr. a Doctor Doom?

Robert Downey Jr. interpretará a Doctor Doom, conocido también como Doctor Muerte, en las dos películas de Avengers que dirigirán los hermanos Russo, tituladas Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars. Esta fue la gran revelación esperada en el panel de Marvel Studios en la convención más grande de la cultura pop del mundo.



Antes del anuncio de Downey Jr., también aparecieron los protagonistas de la nueva película de Los cuatro fantásticos: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach. Los actores anunciaron The Fantastic Four: First Steps como el título final de la nueva película, dirigida por Matt Shakman, que llegará a los cines de Estados Unidos el 25 de julio de 2025.

