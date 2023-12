Jonathan Majors fue despedido de Marvel, según medios internacionales

Después de haber sido declarado culpable de agresión y acoso a su expareja, se reportó que Jonathan Majors fue despedido de Marvel. Según un representante de la compañía, reveló a Deadline que el estudio tomó la decisión de dar por terminado su contrato en la UCM.

Hasta el momento no hay detalles de cómo se manejará su ausencia de las películas. Las posibilidades que se manejan es que se reemplace al actor o "matarían" a su personaje.

Con este veredicto, la carrera cinematográfica de Jonathan Majors sigue complicándose. En los últimos meses, ha perdido contratos de publicidad y gestión de proyectos, al haber sido dado de baja de la empresa representante de talentos Entertainment 360 y perder un papel en el filme The Man in My Basement.

Majors ingresó por primera vez al UCM en la primera temporada del Loki en la que se presentó cómo ‘El Que Permanece’, una de las variantes de Kang el Conquistador. De inmediato el estudio confirmó que Majors sería el personaje que interpretaría al gran ‘malo’ de la siguiente fase de películas.

De hecho, una de las dos películas de los Vengadores que tendremos en los próximos años tiene el nombre del personaje: The Kang Dinasty.

Jonathan Majors y su pareja Meagan Good en la sala del tribunal en Nueva York.Fuente: EFE

¿De qué acusaron a Jonathan Majors?

Jonathan Majors, de 34 años y protagonista de Creed III y Ant-Man and the Wasp: Quantumania, estaba acusado de estrangulamiento, agresión y acoso contra una mujer tras una llamada a la policía por una disputa doméstica el 25 de marzo, por la que fue detenido y después puesto en libertad.

El actor no reaccionó visiblemente al veredicto, aparte de entrecerrar ligeramente los ojos y arrugar la frente, según The New York Times. Durante el proceso de dos semanas, el actor no testificó. Pero sí lo hizo su ahora exnovia, Grace Jabbari, quien describió en detalle el altercado que dejó su oreja ensangrentada y un dedo fracturado.

La defensa de Majors

La abogada de Jonathan Majors, Priya Chaundhry, en un comunicado, defendió la inocencia del actor, dijo haber entregado a los fiscales "pruebas irrefutables de que la mujer miente" e intentó desacreditarla asegurando que hay incongruencias en su historia, al menos en cuanto a la "localización".

Anteriormente, la abogada ya habló de presuntas pruebas que incluirían unas declaraciones escritas de la mujer retractándose de las acusaciones, así como imágenes de video del automóvil donde supuestamente ocurrió el incidente y varios testimonios de testigos.

Chaundhry dijo que los fiscales han "ajustado los cargos" contra Jonathan Majors a la versión de la víctima y consideró a su cliente una víctima, señalando que se enfrenta al "sesgo racial" del sistema penal estadounidense, en alusión a que Majors es afrodescendiente.