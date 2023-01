Jeremy Renner, de 51 años, ha sido nominado a dos Oscar por sus papeles en "The Hurt Locker" ("Vivir al límite" o "En tierra hostil") y "The Town" ("Ciudad de ladrones" o "Atracción peligrosa"). | Fuente: Facebook - Jeremy Renner

El actor y productor estadounidense Jeremy Renner, que interpreta a Ojo de Halcón en las películas de la factoría Marvel, se encuentra en situación "crítica aunque estable" tras sufrir un accidente quitando nieve.



“Podemos confirmar que Jeremy se encuentra en estado crítico pero estable con las lesiones sufridas tras tener un accidente relacionado con las condiciones climáticas mientras quitaba la nieve caída", confirmó el representante del actor a la revista Variety.



“Su familia está con él y está recibiendo una excelente atención”, agregó el representante.



Si bien no se ha confirmado el lugar donde ha sufrido el accidente, la publicación recuerda que Renner, de 51 años, ha sido propietario de una casa en el condado de Washoe, en el estado de Nevada, durante varios años.



Esa área del norte de Nevada sufrió fuertes nevadas debido a una tormenta durante la noche de año nuevo.



Renner ha protagonizado múltiples proyectos de la saga Marvel. Además de ser un Avenger, el actor ha actuado en numerosos éxitos comerciales y de crítica, incluidas dos películas de la serie "Misión: Imposible", según la revista especializada en cine.



También ha sido nominado a dos premios Oscar, incluyendo una candidatura de reparto por "The Town" y otra a mejor actor por su trabajo en "The Hurt Locker", señala Variety.

Renner preocupado por las nevadas

Jeremy Renner posee una propiedad cerca de Mt Rose-Ski Tahoe, una zona cercana a Reno, Nevada, que se ha visto afectada por tormentas invernales, según The Hollywood Reporter.

Recientemente publicó en las redes sociales un artículo sobre las graves condiciones meteorológicas en la zona del lago Tahoe, que limita con California y Nevada y es un destino de esquí de fama mundial.

El 13 de diciembre, Renner tuiteó una foto de un coche sepultado por la nieve con el pie de foto "La nevada del lago Tahoe no es broma". (Con información de EFE y AFP)



Lake Tahoe snowfall is no joke #WinterWonderland pic.twitter.com/6LBG9DsLAU — Jeremy Renner (@JeremyRenner) December 12, 2022