Lily Allen se divorcia: su esposo David Harbour tenía una app de citas y le era infiel

La separación de Lily Allen y David Harbour causó gran sorpresa entre sus seguidores, que no pueden creer que una de las parejas más queridas de la industria haya puesto fin a su matrimonio. Sin embargo, cada vez salen más detalles de por qué decidieron tomar esta decisión.

De acuerdo con el medio internacional The Mail on Sunday, la cantante descubrió que el actor de Stranger Things le fue infiel. Las sospechas comenzaron cuando vio que su esposo tenía un perfil secreto en la aplicación de citas Raya, conocido por ser una app para los famosos, la mismo en la que ambos se conocieron.

Para comprobarlo, Lily Allen ingresó a esta aplicación con el fin de "buscar mujeres", y no sería extraño; ya que, en su autobiografía, publicada en 2018, reveló que tuvo experiencias sexuales con personas de su mismo sexo. Ya activa, se dio cuenta de que David Harbour tenía una cuenta desde hace un mes. "Lily buscaba mujeres que estuvieran en Raya y las cruzaba con las mujeres que David seguía en Instagram para intentar averiguar con quién estaba saliendo", mencionó una fuente.

"Desde que conoció a David, ella solo tuvo ojos para él, no se le cruzó buscar a nadie más. Está destrozada. Él terminó la relación hace un mes, se iban a ir juntos de vacaciones a Kenia en Navidad", añadió. Dentro de la app, Harbour puso que está "De visita en Nueva York" y que "interpreta a duros en la televisión".

Según el entorno de Lily Allen, aseguran que la cantante ya tenía sospechas de infidelidad desde septiembre de 2024. Cuando pusieron fin a su relación hace un mes, él confirmó que tenía una novia secreta. Hasta el momento, ninguno se ha pronunciado, pero amigos cercanos mencionan que "sí se separaron" oficialmente.

Cabe resaltar que, en octubre de 2017, en conversación con la revista Women’s Health, David Harbour había mencionado que sí tenía romances fugaces: "Soy mucho mejor en la fantasía de lo que se busca en una relación que en la vida real y diaria, aunque estoy tratando de cambiarlo y ser mejor en la realidad. Lo que más me excita ahora son las mujeres afiladas, inteligentes y perspicaces. La gente que piensa en profundidad, que tiene una forma extraña de ver el universo, esas personas me resultan tremendamente atractivas. Así que, si puedo encontrar a una de esas chicas que me aguante, quizá tenga algo serio", dijo en ese entonces.

¿Cómo inició el romance de Lily Allen y David Harbour?

El romance entre Lily Allen y David Harbour comenzó de manera un tanto discreta y rápidamente capturó la atención del público por ser una combinación inesperada. Su relación comenzó en 2019. Fueron vistos juntos por primera vez en agosto de ese año durante una cita en Londres.

Más tarde, en octubre del mismo año, confirmaron su relación al aparecer juntos en la alfombra roja de los premios SAG en Nueva York. Durante esta época, Lily Allen compartía ocasionalmente fotos de ellos en sus redes sociales, mostrando su química y complicidad.

El romance floreció rápidamente ya que, en septiembre de 2020, la pareja se casó en una ceremonia íntima en Las Vegas, oficiada por un imitador de Elvis Presley. Desde entonces, han sido muy abiertos sobre su relación, a menudo compartiendo momentos personales en entrevistas y redes sociales, mostrando su humor compartido y amor mutuo, hasta que hace un mes, se separaron.

