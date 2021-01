Joaquín Sabina criticó a Miguel Bosé por las teorías sobre la COVID-19: "Es una secta" | Fuente: Composición

Joaquín Sabina se desmarcó de las teorías que ponen en duda el coronavirus así como de la efectividad de la vacuna, defendidas por otros músicos como Miguel Bosé.

Este último incluso llegó a insinuar que el virus fue creado para vacunar a la población e implantar microchips para controlarlos. También se ha mostrado en contra del uso de mascarillas.

Fue así que Joaquín Sabina criticó seriamente al hijo de Lucía Bosé y a todos los que tienen este tipo de posturas. “Siempre ha habido sectas extremas y excesivas, y esta es una contemporánea. Es una secta”, aseguró el músico en una entrevista para la revista Esquire.

El cantante Leiva, que también participó en la conversación, se unió a la postura del intérprete de "19 días y 500 noches" y agregó que primero se debe escuchar a los científicos y conocedores del tema.

A sus 71 años, Joaquín Sabina sabe que se encuentra entre la población vulnerable y que debería vacunarse en España. Esto dijo sobre la posibilidad de recibir la dosis:

“Yo sí lo he pensado. Por edad y por problemas de pulmón por culpa del tabaquismo estoy en zona de riesgo. Pero tampoco voy a hacer cola”, señaló.

Por otro lado, aseguró que no le da miedo morir por el nuevo coronavirus; al contrario, se mostró sorprendido de haber llegado a su edad y de haber hecho tantas cosas.

“A mí no me asusta la muerte, pero sí el deterioro, la dependencia. Mi padre murió de alzhéimer, y eso me aterroriza. Nunca jamás pensé llegar a los 71 años haciendo giras, cantando, escribiendo canciones... Es un regalo de la vida que no creo haber merecido”, sostuvo.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.