Joaquín Sabina tendrá una serie biográfica y será transmitida por Disney. | Fuente: Instagram

El director y guionista español Fernando León está preparando un documental sobre Joaquín Sabina y, a pesar de que aún no saldrá a la luz, se anunció que también está trabajando en una serie biográfica del intérprete de “19 días y 500 noches”.

“Fernando ya se había metido en lo del documental y, cuando me hablaron del biopic, le pregunté cómo estaba de trabajo y si le apetecía. Le apeteció… y se metió”, aseguró el cantante.

Esta producción llamó la atención de Netflix y Amazon; sin embargo, fue Disney quien compró los derechos. “Yo he odiado toda mi vida a los animalitos de Disney, pero me explicaron que ahora se han metido en otro terreno”, dijo el español en una entrevista con la revista Esquire.

¿QUIÉN LO INTERPRETARÁ EN LA SERIE?

Uno de los artistas con quien más ha congeniado y podría tener el perfil de Joaquín Sabina es Leiva. Este cantante español intervino en la conversación y no confirmó ni negó que formará parte del elenco en el biopic.

“Yo se lo propuse a este -dijo Sabina señalándolo- y me dijo: “Yo no soy actor”. A mí me gustaría que él hiciera la parte de mi etapa en Londres y mis primeros años en Madrid”, agregó Sabina.

José Miguel Conejo Torres -nombre verdadero de Leiva- es cantante y asegura que es “un pésimo actor”; no obstante, reveló que le tiene respeto al oficio, por lo que no quiere meterse en algo que “no ha hecho”

“Me parece una cosa muy intrusiva. A no ser que Joaquín… si Joaquín me lo pide yo me disfrazo de Bambi en cualquier momento. Si él me lo pide, lo haré”, confesó entre risas.

Sin dar más detalles, Joaquín Sabina destacó el trabajo de Fernando León -quien aparte de ser la cabeza del proyecto, es su amigo íntimo- y le ha interesado lo que le ha armado hasta el momento.

“He podido leer el guion de algún capítulo y me ha gustado mucho. Él es un gran guionista y además tiene un excelente oído para para la calle, para las conversaciones…”, comentó. Hasta el momento, no se sabe la fecha del estreno del documental ni de la serie biográfica, a pesar de ello, no descartan que se dé en el 2021.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.