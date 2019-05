La esposa de Joe Jonas, Sophie Turner, y su ex pareja, Taylor Swfit, coincidieron en una entrevista. | Fuente: Composición

La actriz Sophie Turner, quien protagoniza la película "X-Men: Dark Phoenix" y participó en la exitosa serie "Game of Thrones", coincidió en una entrevista con la cantante Taylor Swift, ex pareja de su esposo Joe Jonas.

Ambas artistas estuvieron presentes en el programa "The Graham Norton Show". La actriz habló de la próxima cinta de los X-Men, mientras que la cantante presentó en vivo su nuevo sencillo "ME!".

Asimismo, muchos usuarios de las redes sociales señalaron que ambas lucían peinados muy parecidos. Este encuentro se dio a solo una semana de que Taylor Swift reveló que fue un error haber hecho tan pública su separación de Joe Jonas en el programa de Ellen DeGeneres.

"Fue demasiado. Tenía 18 años. (...) Pero bueno, ahora nos reímos de ese episodio. Fue una cosa de adolescentes", contó la intérprete en el mencionado programa.



En 2008, Taylor Swfit se encontraba promocionando su disco "Fearless". En aquella ocasión, ella reveló que había terminado su relación con el cantante de los Jonas Brothers.

"Hay una canción sobre un chico que ya no está en mi vida. (...) No hablamos desde entonces. Un día voy a encontrar a alguien que sea el indicado. Cuando vea a esa persona, no recordaré al chico que terminó conmigo a través de una llamada telefónica que duró 25 segundos", dijo Taylor Swift sobre el tema "Forever and Always", el cual se lo dedicó a Joe Jonas.