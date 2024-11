John Stamos responde a críticas luego de usar una gorra de calvo en apoyo a Dave Coulier

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El actor John Stamos defendió su decisión de usar una gorra de calvo hecha de látex durante la reciente visita a su amigo y compañero de Full House (Tres por Tres), Dave Coulier, quien reveló que enfrenta un cáncer. Stamos, de 61 años, expresó su sorpresa ante las críticas y aseguró que su gesto tuvo como único objetivo animar a su amigo en un momento difícil.

En octubre, Coulier, de 65 años, fue diagnosticado con linfoma no Hodgkin en etapa 3, una enfermedad que calificó como "muy agresiva". El pasado 14 de noviembre, el actor hizo público su diagnóstico, lo que motivó a Stamos a visitarlo y darle su apoyo.

"Él quería que fuera a afeitarle la cabeza. Yo ya lo sabía, así que llevé la gorra de calvo del estudio", sostuvo el intérprete en una entrevista con TMZ. "Cruzé el país para estar con mi hermano como un gesto de apoyo", apuntó.

¿Por qué John Stamos no se afeitó la cabellera?

John Stamos detalló que, debido a compromisos relacionados con un proyecto en curso, no podía afeitarse su propio cabello, por esa razón optó por el uso de la gorra. A pesar de las críticas que recibió en redes sociales, el actor dijo que su visita a Dave Coulier fue positiva.

"Nos reímos muchísimo, lloramos, vimos películas viejas, contamos historias y compartimos videos. Fue algo hermoso", relató.

Sobre las críticas negativas, el actor dijo: "No miro cosas en línea, pero esto realmente me dolió porque no lo entendí. Me da vergüenza que la gente pierda tiempo criticando, cuando todo lo que hice fue tratar de animar a un amigo".

Stamos también señaló que, en lugar de dedicar tiempo a comentarios y videos en redes, las personas deberían tomar acciones para cuidar su salud. "El mensaje de Dave es claro: llamen a su médico, hagan una cita. Esa debería ser la prioridad".

