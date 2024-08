'John Wick', la secuela, será una serie y tendrá a Keanu Reeves como productor

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El actor Keanu Reeves y el director Chad Stahelski producirán la nueva serie dedicada al popular asesino a sueldo, John Wick, junto a la productora Lionsgate.



Según Deadline, la serie lleva por nombre John Wick: under the high table y arrancará justo después del final de la última película de la franquicia protagonizada por Reeves.



"Combinará lo nuevo y lo viejo y llevará al universo de Wick a una nueva era", adelantó Lionsgate al citado medio, pues algunos de los personajes que participarán en esta nueva entrega son conocidos por los fans gracias a proyectos anteriores.



¿Dónde se emitirá John Wick: under the high table?

Hasta el momento, Keanu Reeves está relacionado con la serie únicamente como productor y no como actor, y aún no se ha definido una plataforma para la emisión. Además, está previsto que Stahelski dirija el episodio piloto.



John Wick: under the high table es el segundo proyecto televisivo basado en el universo del entrañable asesino que interpreta Reeves.



En 2023, Lionsgate presentó The Continental, una serie que seguía los orígenes del hotel homónimo que sirve de refugio para los asesinos profesionales y en cuyo edificio no se puede realizar ningún negocio.



Recientemente, Reeves recibió el premio Inkpot (tintero en español) que otorga la Comic-Con de San Diego a artistas que han contribuido a la cultura pop. El actor estuvo presente para hablar de su cómic BRZRKR, del que prepara una serie y una película.

(Con información de EFE)