Revelan detalles de cómo fue el accidente en la piscina que envió a Zac Efron al hospital

El actor Zac Efron, conocido por su papel protagónico en High School Musical, sufrió un accidente en una piscina mientras disfrutaba de unas vacaciones en Ibiza. TMZ reportó que el hecho ocurrió mientras el intérprete estaba en compañía de amigos.

¿Cómo fue el accidente de Zac Efron en la piscina?

Durante un salto al agua, según testigos, Zac Efron se sumergió tan profundamente que impactó el fondo de la piscina con su pecho, lo que provocó que ingiriese agua y se viera en apuros.

El personal de rescate intervino rápidamente cuando notaron que el actor parecía "desesperado y aturdido". Según señaló la agencia Europa Press, Efron quedó “medio ahogado” y “fue necesario realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para estabilizarlo”.

Fue trasladado preventivamente al Hospital Can Misses para realizarse pruebas de rayos X, donde le detectaron lesiones en las costillas.

A pesar del accidente, el actor mostró una notable recuperación y al día siguiente del incidente publicó en Instagram una historia en la que se mostró "feliz y saludable".

Efron, que permaneció en el hospital el último sábado recibiendo atención médica, retomó su rutina de ejercicios antes de su regreso a Estados Unidos, según la información proporcionada por TMZ.

Trayectoria de Zac Efron

Zac Efron ha tenido una trayectoria notable en la industria del entretenimiento desde su debut en la década de 2000. Su carrera despegó con su papel de Troy Bolton en la exitosa franquicia de Disney Channel High School Musical (2006-2008). Este rol lo catapultó a la fama internacional, convirtiéndolo en un ídolo adolescente y abriendo muchas puertas en Hollywood.

Después, se esforzó por diversificar su carrera y romper con su imagen de estrella juvenil. Participó en películas como Hairspray (2007), donde interpretó a Link Larkin, y 17 Again (2009), una comedia en la que comparte pantalla con el fallecido, Matthew Perry.

En 2012, Zac Efron protagonizó The Lucky One, una adaptación de la novela de Nicholas Sparks, demostrando su capacidad para asumir roles más serios y románticos. Continuó explorando una variedad de géneros con películas como The Paperboy (2012), donde trabajó junto a Nicole Kidman y Matthew McConaughey.

Un punto culminante en su carrera fue su interpretación de Phillip Carlyle en The Greatest Showman (2017), una película musical en la que actuó junto a Hugh Jackman y Zendaya. La película fue un éxito comercial y crítico, y permitió a Efron mostrar nuevamente su talento para el canto y el baile.

En 2019, Zac Efron asumió uno de sus papeles más desafiantes hasta la fecha, interpretando al infame asesino en serie Ted Bundy en Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile.

Además de su carrera en el cine, ha incursionado en la producción y la televisión. En 2020, lanzó la serie documental Down to Earth with Zac Efron en Netflix, en la que explora temas de sostenibilidad y bienestar alrededor del mundo.

