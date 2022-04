Johnny Depp es apoyado por sus exparejas que lo defienden de las acusaciones de Amber Heard. | Fuente: Twitter

Mientras continúa el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, muchos artistas han defendido la inocencia del actor en esta batalla legal. Si bien cuando salieron las acusaciones de la actriz en contra de su exesposo, muchos la defendieron por ser víctima de abuso y agresión, en las últimas semanas todo ha cambiado totalmente.

Las pruebas que mostró el protagonista de “Piratas del Caribe” han dejado mal parada a Heard por lo que estrellas de Hollywood le han mostrado su respaldo. Desde sus exparejas como Winona Ryder y Vanessa Paradis, hasta sus compañeros de reparto como Kevin McNally y Javier Bardem, estos son los 10 famosos que apoyan a Johnny Depp.

John Christopher Depp II es un actor, productor, guionista y músico estadounidense. | Fuente: Twitter

Johnny Depp: 10 artistas que defienden al actor de Amber Heard

1. Vanessa Paradis

La expareja de Johnny Depp con quien mantuvo una relación de 14 años defendió al actor de las acusaciones de Amber Heard. "Fuimos compañeros de Johnny Depp por catorce años y criamos juntos a dos hermosos hijos. Es un hombre generoso, atento, amable y no violento. Sé las acusaciones que hizo Amber Heard públicamente. Esto no es nada parecido al Johnny que conozco. Nunca fue violento o abusivo conmigo".

2. Penélope Cruz

La actriz española y ganadora de Oscar respaldó a su compañero: "Siempre me impresionó su amabilidad, su mente brillante, su talento y su sentido del humor. Lo he visto a Johnny en diferentes situaciones y él siempre es amable con todos. Es una de las personas más generosas que conozco. Grabé 'Piratas del Caribe' durante mi embarazo, mi esposo y yo nunca olvidaremos su dulzura, protección y amabilidad en ese tiempo".

3. Sharon Osbourne

La esposa del cantante Ozzy Osbourne: "Se necesitan dos para el tango. Creo que tuvieron una relación vulnerable. Los dos son malos para el otro. Ella le dio como también recibió. No tengo idea quién hacía qué, pero sé que los dos bebían y era una relación tóxica".

4. Sia:

"Quiero mostrar mi apoyo público a Johnny Depp. Escuché esos audios y él es realmente la víctima de todo", dijo la cantante.

5. J.K. Rowling:

La autora de los libros de Harry Potter mostró su respaldo luego de que sea retirado de "Animales Fan´tásticos" por los supuestos abusos a Amber Heard: "Basados en nuestro entendimiento de las circunstancias, los cineastas y yo no solo estamos cómodos manteniendo a nuestros actores, sino también felices de tener a Johnny interpretando a uno de nuestros personajes".

6. Javier Bardem:

"Apoyo a Johnny porque siempre lo vi como un hombre amable y atento. Un extraordinario artista que escucha a todo quien necesita de su ayuda. No solo quiero a Johnny, sino que también lo respeto profundamente y le agradezco por ser ese chico libre en su arte, y el hombre maduro y amable en su vida diaria". "Quiero a Johnny porque es un buen ser humano, atrapado en las mentiras y manipulaciones de personas tóxicas", dijo el actor español y esposo de Penélope Cruz.

7. Kevin McNally:

"Creo que mi destino está tan unido al de Johnny, que iré donde él vaya si él lo necesita", comentó el actor inglés que compartió escena con Johnny Depp en "Piratas del Caribe".

8. Paul Bettany:

El popular 'Vision' respaldó a su amigo y colega: "He conocido a Johnny Depp por años y en diferentes relaciones. Él es el hombre más dulce, amable y caballeroso que he conocido".

9. Winona Ryder:

La declaración más importante para los fanáticos de Johnny Depp fue la de Winona Ryder, su expareja: "Entiendo que es muy importante que hable de mi experiencia, aunque no estuve ahí en su matrimonio con Amber. Mi vivencia fue totalmente diferente. Me sentí muy sorprendida, confundida y molesta cuando escuché las acusaciones contra él. La idea que asegura que es una persona violenta es lo más alejado del Johnny que conocí. No puedo entender estas acusaciones. Él nunca fue violento o abusivo con nadie. Honestamente solo lo conozco como un hombre amable, amoroso, generoso y un chico muy protector de mí y la gente que ama. Me sentí muy segura con él".

10. Lily-Rose Depp:

La primera hija de Johnny Depp tampoco se quedó callada sobre las acusaciones de su padre por lo que lo defendió por redes sociales: “Mi padre es la persona más dulce y adorable que conozco. Siempre ha sido un padre maravilloso para mi hermano y para mí, y todo el que lo conozca puede decir lo mismo”.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x02 Películas y series de Semana Santa + recomendaciones para el fin de semana largo

Atención que en este episodio cubrimos dos frentes: tienes 30 minutos de una entretenida (y reveladora) conversación sobre películas religiosas en el contexto de la Semana Santa, y 30 minutos más con nuestras mejores recomendaciones de películas y series para ver el fin de semana largo. No hay pierde.