Durante el juicio contra Amber Heard, Johnny Depp aseguró que no volverá a interpretar a Jack Sparrow en “Piratas del Caribe 6” así Disney le pagara 300 millones de dólares. Durante el interrogatorio, el abogado de la actriz se centró en las antiguas declaraciones del artista sobre el mencionado papel ya que aseguró que las acusaciones de su exesposa hicieron que la compañía de Mickey Mouse le quitara su respaldo.

"El hecho es, Sr. Depp, que, si Disney viniera a usted con 300 millones de dólares y un millón de alpacas, ¿nada en esta tierra lo haría volver y trabajar con Disney en una película de 'Piratas del Caribe'? ¿Correcto?", preguntó el letrado.

A lo que Johnny Depp contestó: "Es cierto, Sr. Rottenborn”. Como se recuerda, Disney despidió al actor de su papel de Jack Sparrow después de que Amber Heard escribiera un artículo donde revelaba que fue víctima de abuso doméstico por lo que la empresa lo retiró de la franquicia.

Sin embargo, a pesar de que Disney ya no lo quiere para “Piratas del Caribe”, él sigue utilizando su personaje para visitar a niños con cáncer, va a parques temáticos y más.

El Capitán Jack Sparrow es un personaje de ficción de la película "Piratas del Caribe" interpretado por el actor Johnny Depp. | Fuente: Pinterest

Margot Robbie fue el reemplazo de Johnny Depp en "Piratas del Caribe"

Disney fichó a Margot Robbie como protagonista de la quinta película de "Piratas del Caribe", una noticia que no fue bien acogida por algunos fans que no conciben la saga sin Johnny Depp como el capitán Jack Sparrow.

Robbie firmó un acuerdo con la productora para encabezar la cinta cuya trama se ambientará en el mismo mundo que las anteriores y que contará con otras estrellas femeninas. Ante esta noticia, muchos seguidores manifestaron en Twitter su descontento y pidieron la vuelta de Depp.

"Es simple, si la nueva película de 'Piratas del Caribe' no tiene al capitán Jack Sparrow ni a Johnny Depp, no la veré", apuntó un fan. "Johnny Depp fue nominado a un Oscar por el capitán Jack Sparrow. Pero sí... Finjamos que no es valioso para la historia cinematográfica", señaló otro tuitero.

"Johnny Depp es más que su papel como Jack Sparrow. A él le irá perfectamente bien sin 'Piratas del Caribe', sin embargo, 'Piratas del Caribe' sufrirá sin él", opinó un internauta.

Por el momento, Disney no está dispuesto a readmitir en sus estudios y la saga de "Piratas del Caribe" al intérprete tras las acusaciones de maltrato de su exesposa Amber Heard. "Al no ficharlo no solo perderás dinero y admiradores, sino que desacreditarás a una víctima de violencia doméstica", escribió otro usuario en Twitter.

