Amber Heard decidió divorciarse de Johnny Depp en mayo de 2016 porque, según dijo, la violencia se había vuelto algo "normal" en él y le hacía temer por su vida. | Fuente: AFP

Luego del veredicto del Tribunal de Fairfax (Virginia) el pasado mes de junio, Johnny Depp, quiere la victoria total sobre Amber Heard. En ese sentido, el actor acaba de presentar una apelación alegando que el jurado se equivocó cuando falló a favor de su exmujer en un solo cargo de difamación, informa el portal TMZ.

Cabe recordar que el jurado sentenció que Heard había difamado a Depp en su artículo del The Washington Post en 2018 y castigó a la actriz con pagarle a su exesposo 10.35 millones de dólares por daños. Sin embargo, la juez también dictaminó que la actriz había sido difamada por el abogado de Depp y por eso, castigó al actor con una indemnización de 2 millones de dólares.

Ahora, el protagonista de Piratas del Caribe decidió apelar esta última decisión del jurado con el objetivo de lograr la victoria total sobre Heard en el proceso judicial en la que está sumergida la pareja.

Argumentos de Johnny Depp

En los documentos presentados el último miércoles en la Corte de Apelaciones de Virginia, Johnny afirma que el jurado falló erróneamente a favor de Amber cuando dijo que uno de los abogados de Johnny, Adam Waldman, difamó a Amber al decirle a un medio de comunicación que había mentido al describir el pleito que terminó con su matrimonio.

En aquella ocasión, según el medio, Waldman dijo: "Así que Amber y sus amigos derramaron un poco de vino y destruyeron el lugar, cambiaron sus declaraciones bajo la recomendación de un abogado y un publicista, y luego hicieron una segunda llamada al 911".

En la apelación, Johnny aclara que las declaraciones fueron de su abogado y no de él, en ese sentido, dijo que no debería ser responsable de los comentarios de Waldman. También agregó que el equipo de Amber no pudo probar que Waldman hizo esos comentarios con malicia, un requisito para ganar un reclamo por difamación.

Amber Heard pasa sus días refugiada en Mallorca tras juicio con Johnny Depp

Lejos del foco público, la actriz Amber Heard pasa sus días refugiada en la pequeña localidad de Costitx, ubicada en Mallorca (España). Hasta allá se marchó después del proceso legal por difamación que la enfrentó contra Johnny Depp, su exesposo, en el que fue sentenciada a pagarle 10,5 millones de dólares.

De acuerdo con reportes de la prensa española, los vecinos de este pueblo mallorquino suelen ver a la actriz de Aquaman paseando por sus calles y parques, o comprando en algún establecimiento. Su mudanza a esta zona de las Islas Baleares no la hizo sola, sino en compañía de su hija de un año y su actual pareja, la fotógrafa Bianca Butti.

