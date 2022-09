Johnny Depp tendría una relación amorosa con su abogada Joelle Rich. | Fuente: AFP

Después del mediático juicio por difamación contra su ex esposa Amber Heard, Johnny Depp se habría dado una nueva oportunidad en el amor; esta vez, con una de las abogadas que lo representó en la batalla legal contra el diario The Sun, revela la revista USWeekly.

"Lo suyo es serio. Están enamorados", sostiene un allegado del actor a la publicación. Se trata de Joelle Rich, una letrada inglesa que lo defendió en el juicio de 2018 contra el medio británico. El protagonista de 'Piratas del Caribe' perdió este caso, pero parece que esto no ha sido impedimento para haber iniciado una relación.

Rich, madre de dos hijos y separada, es socia del bufete de abogados internacional Schillings, entre cuyos clientes se encuentran el príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle. Aunque no lo defendió en el mediático caso por difamación contra Amber Heard, sí estuvo presente en el tribunal de Virginia para darle su apoyo.

"No había ninguna obligación profesional para que ella estuviera allí. Fue algo personal", dijo una fuente a US Weekly. "Su química está fuera de lo común. Lo suyo va en serio".

Curiosamente, Johnny Depp había sido vinculado sentimentalmente con la abogada Camille Vasquez, que ganó protagonismo en el juicio por difamación y cuyos alegatos finales fueron determinantes en el veredicto que resultó favoreciendo al actor.

Supuestamente Johnny Depp está saliendo con la abogada casada Joelle Rich de su caso de difamación en el Reino Unido pic.twitter.com/UJyE90MtH6 — Wilkinmeta (@wilkinmeta) September 22, 2022

Johnny Depp vs. Amber Heard: HBO Max estrena dos docuseries sobre la batalla legal de la expareja

Johnny Depp y Amber Heard protagonizaron este año una de las batallas legales más polémicas en la historia de Hollywood. Ambas estrellas se enfrentaron en un juicio televisado que ha sido llevado a dos series documentales, ambas estrenadas este martes a través de la plataforma HBO Max.



"Johnny vs Amber" y "Johnny vs Amber: El último juicio" son los títulos lanzados por el gigante del 'streaming'. Cada uno consta de dos episodios y, aunque están protagonizados por la expareja, sus enfoques difieren. El primero, producido en 2021, se centra en la demanda que Depp emprendió contra el diario The Sun por considerar las alegaciones de Heard "sustancialmente ciertas".

La segunda producción, por otro lado, tiene como foco la pelea que Johnny Depp y Amber Heard tuvieron en los tribunales, que finalmente condenó a los dos, pero significó una victoria legal para el actor de "Piratas del Caribe". Ambas docuseries, sin embargo, pueden verse como complementarias.

Además de HBO Max, otra plataforma viene preparando una película sobre el juicio de Depp y Heard. Se trata de Tubi, que junto a la productora MarVista Entertainment, decidió realizar un filme acerca de la polémica entre ambos actores y tendrá como título “Hot Take: The Depp/Heard Trial”.

