El jurado del tribunal de Fairfaix (Virginia, EE.UU.) declaró a la actriz Amber Heard responsable de difamar al actor Johnny Depp. | Fuente: EFE

El caso entre Johnny Depp y Amber Heard se ha convertido en uno de los más sonados en Hollywood tras su batalla judicial por difamación. Si bien empezó en el mes de abril, desde hace meses se generó un debate entre sus seguidores sobre la veracidad que ambos expusieron en el juicio.

Por ese motivo, la plataforma Tubi, junto a la productora MarVista Entertainment, han decidido realizar una película sobre la polémica entre ambos actores y tendrá como título “Hot Take: The Depp/Heard Trial”.

De acuerdo con Variety, la cinta estará protagonizada por Mark Hapkha que será Johnny Depp, mientras que Megan Davis, se pondrá en la piel de Amber Heard. El medio internacional confirmó que este 30 de setiembre se estrenará por el mencionado servicio de streaming.

Asimismo, Melissa Marty se une al reparto de “Hot Take: The Depp/Heard Trial” como la abogada de Depp, Camille Vasquez, y Mary Carrig interpreta a la abogada de Amber Heard, Elaine Bredehoft.

Según el director de contenidos de Tubi, Adam Lewinson, el estreno inminente de la película se debe a que Tubi y MarVista han acelerado la producción del largometraje "para dar una visión oportuna de una historia que se ha convertido en parte del espíritu cultural, ofreciendo una imagen única de lo que millones de personas vieron en los titulares durante el verano".

JOHNNY DEPP SE ENFOCA EN SU CARRERA MUSICAL

Johnny Depp intenta demostrar que su carrera creativa volvió a la normalidad lanzando un álbum junto al veterano guitarrista inglés de rock y blues Jeff Beck. El disco de 13 pistas bautizado "18", en el que Depp canta y toca la guitarra, presenta principalmente versiones de temas de otros artistas y hasta ahora ha sido criticado por parte de los cronistas del rubro.

El álbum incluye interpretaciones de "What's Going On", de Marvin Gaye, e "Isolation," de John Lennon, así como el clásico de la banda estadounidense Velvet Underground "Venus In Furs". También contiene dos canciones escritas por la estrella de "Piratas del Caribe", de 59 años: "Esta es una canción para la señorita Hedy Lamarr" y "Sad Motherfuckin' Parade".

"Borrada por el mismo mundo que la convirtió en una estrella/Sin belleza, atrapada por su red", canta Depp sobre Lamarr, la actriz austríaca que se recluyó en los últimos años de su vida hasta su muerte en 2000 en Estados Unidos, a los 85 años.

