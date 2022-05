Esta es la razón por la que Johnny Depp no mira a los ojos a Amber Heard en su juicio | Fuente: EFE

Una nueva revelación se ha dado a conocer el martes 17 de mayo en el juicio por difamación entre Amber Heard y Johnny Depp. Varios medio internaciones han hecho eco sobre la razón de por qué el actor no ha mirado una sola vez a los ojos de la actriz.

Durante el interrogatorio, Camille Vásquez, la abogada del protagonista de "Piratas del Caribe", preguntó a Heard si había notado que Depp no la había mirado a los ojos durante el proceso legal. "No es que lo haya notado, no", respondió la actriz.

Insistiendo con la pregunta, la defensora continuó: "Usted sabe por qué no la ha visto a los ojos. Le dijo que no la volvería a ver los ojos jamás". Pero Amber dijo no recordar eso.

Camille persistió: "Lo has mirado muchas veces, ¿no? Sabes exactamente por qué el Sr. Depp no te mira. Él te prometió que nunca volverías a ver sus ojos, ¿es eso cierto?", continuó la abogada. "No recuerdo si dijo eso", aseguró Heard.

EL AUDIO

Sin embargo, la defensa presentó un audio donde se oye a la actriz pedir a Depp un abrazo para despedirse en una reunión en San Francisco en 2016 tras haber solicitado una orden de restricción. "Él ha mantenido esa promesa, ¿no es así?" volvió a presionarla Vásquez. "Hasta donde yo sé, él no puede mirarme", dijo la intérprete de Aquaman.

Hace unas semanas uno de los portavoces de la actriz aseguró que Johnny Depp no tenía el valor de mirarla ante el juez. "No es de extrañar que el Sr. Depp no tenga la fortaleza o el coraje para siquiera mirar a la Sra. Heard durante todo el proceso, como no pudo hacerlo en el juicio en el Reino Unido, y, en cambio, hace garabatos y se ríe", agregó.



AMBER HEARD Y LO QUE DIJO SOBRE SU DIVORCIO

El lunes 16 de mayo, Amber Heard testificó en el juicio indicando que la demanda multimillonaria por difamación en su contra iniciada por su exesposo Johnny Depp es "tortura" y ella solo quiere que la "deje en paz" para seguir adelante. La actriz de 36 años también dijo que decidió divorciarse de él en mayo de 2016 porque la violencia se había vuelto algo "normal" y le hacía temer por su vida.

"Tenía que dejarlo", dijo Heard. "Sabía que de no hacerlo no sobreviviría. Estaba tan asustada que creía que iba a terminar muy mal para mí". Heard aseguró que Depp podía convertirse, física y sexualmente, en un "monstruo" abusivo cuando estaba tomando y sus esfuerzos para reducir la droga y el alcohol fallaron.

"El monstruo había sido esa cosa que ahora era lo normal y no la excepción. La violencia era ahora normal", explicó al jurado conformado por siete personas que escuchan los testimonios en un tribunal de Fairfax, Virginia.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x03 Las infidelidades más comentadas e impactantes de la televisión y el cine

¡Juramos que no nos estamos colgando de la coyuntura! La infidelidad ha estado presente en series y películas, así que nos metemos una conversa sobre las más recordadas, qué significaron para sus personajes en la ficción y cómo reaccionó la audiencia cuando las vio... y además, por supuesto, hablamos de las pichangas.