Jon Bon Jovi confía en Dios para curar sus cuerdas vocales: "Estoy trabajando al lado del Señor"

Jon Bon Jovi cree que la recuperación, tras someterse a una intervención quirúrgica, "depende de Dios". El cantante, líder de la banda estadounidense Bon Jovi pasó por el quirófano en 2022 debido a una atrofia en las cuerdas vocales.



En una entrevista con Fox News Digital previa al lanzamiento de la serie documental Thank You, Goodnight: La historia de Bon Jovi, el músico explicó de manera directa que la recuperación de una cirugía en las cuerdas vocales "es lo peor".



"Pero, si lo comparo con los atletas... como cuando Kobe y el tendón de Aquiles, o Michael Strahan y el pectoral, Tom Brady con la rodilla, Tiger Woods preparándose para otro Masters... ninguno de ellos lo tuvo fácil", dijo el intérprete de Livin' on a Prayer.



"Y sé que su ética de trabajo y la mía son muy similares. Nadie anticipa una lesión como esta. Y depende de Dios arreglarlo o no, pero ciertamente estoy al lado del Señor trabajando en ello", precisó el cantante.

La historia de Bon Jovi

La banda que fundó Jon Bon Jovi celebra este año su 40 aniversario y, para conmemorarlo, el cantante ha producido la serie documental de cuatro partes titulada Thank You, Goodnight: La historia de Bon Jovi, que se estrenará el 26 de abril.



El músico relató a Fox News que solicitó la contribución de sus compañeros de banda para la realización del documental: "Pensé en cómo íbamos a celebrar este aniversario porque solo hay un 40 aniversario, y quién sabe dónde estaremos cuando celebremos el 50", añadió.

Jon Bon Jovi habla del retiro

Jon Bon Jovi enfrenta una difícil decisión después de más de tres décadas en la industria musical. En medio del lanzamiento de su último álbum, Forever, el músico se ha planteado la posibilidad de retirarse de los escenarios.



En una entrevista con The Times, el cantante habló tras someterse a una cirugía en las cuerdas vocales: "Esta es la primera vez que digo esto. Si no puedo ser el tipo que alguna vez fui [vocalmente hablando], entonces se acabó [su carrera]".



Aunque mantiene la esperanza de seguir adelante, incluso sometiéndose a terapia diaria, Jon Bon Jovi dejó en claro que no volvería a pisar un escenario si no es capaz de ofrecer actuaciones de alta calidad.



"Quiero actuar durante dos horas y media cada noche, cuatro noches a la semana, y sé lo bueno que puedo ser; así que, si no puedo ser ese tipo[...] pongámoslo de esta manera, no necesito ser nunca el 'Elvis gordo'", explicó.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis