Arnold Schwarzenegger recuerda la "competencia insana" con Sylvester Stallone y se declara fan de Dwayne Johnson

Arnold Schwarzenegger se unió a Travis y Jason Kelce en el episodio más reciente del podcast New Heights. Durante la entrevista con los hermanos Kelce, abordó temas como su extensa carrera en el cine y la legendaria rivalidad con Sylvester Stallone; y reveló quiénes son sus actores favoritos en el género de acción contemporáneo.



"Cuando reflexiono sobre mi carrera, no sería lo que es sin John Milius, quien dirigió Conan, el bárbaro, o James Cameron. ¡Qué genio de director!", comentó Schwarzenegger. "Hicimos Terminator, Terminator 2, Mentiras verdaderas con James, luego él hizo Titanic y Avatar. Literalmente, hizo algunas de mis películas favoritas de todos los tiempos".



El actor y político, de 76 años. también recordó a Ivan Reitman, director de Gemelos, y John McTiernan, responsable de Depredador. "Son directores extraordinarios que me hicieron brillar porque eran grandiosos en su trabajo", agregó Schwarzenegger.

¿De quién es fan Arnold Schwarzenegger?

Con un extenso catálogo de películas de acción en su espalda, los hermanos Kelce le consultaron a Schwarzenegger quién es su actor favorito en el género en la actualidad. "Soy fan de La Roca [Dwayne Johnson]. Creo que es fantástico, es realmente bueno. También está el actor de Reacher [Alan Ritchson], ¿verdad? Quiero decir, ese chico es realmente fantástico", respondió.



Asimismo, reconoció que Johnson es "más fuerte y tiene más músculos" que él en este momento y que sus películas están funcionando muy bien. Sin embargo, dijo sentirse "muy contento" con lo que ha logrado en películas como Conan, el bárbaro, Terminator y Gemelos, así como en su más reciente serie para Netflix, Fubar. "Son grandes, grandes victorias".



"Celebré muchas grandes victorias, con algunas derrotas. No hay otra manera de verlo. En el culturismo, el powerlifting y el levantamiento de pesas tuve victorias, pero también derrotas. Lo mismo ocurrió en las películas y en mi vida personal", agregó.

Su rivalidad con Sylvester Stallone

Si bien Arnold Schwarzenegger dominó el cine de acción en las décadas de 1970 y 1980, otra figura notable fue Sylvester Stallone, quien alcanzó el éxito con las sagas Rocky y Rambo. "Lo que nos hizo tan grandes fue que creamos una era. Antes de nosotros, no había películas de acción donde los tipos fueran realmente creíbles, físicamente hablando", comentó.



"Él empezó con Rocky, se veía muy atlético y sus habilidades en el boxeo eran fantásticas y, por supuesto, su actuación fue alucinante en esa película (...) Luego, cuando salí con Conan, el bárbaro, la gente no podía creerlo, decían que no podrían haber hecho a Conan sin Schwarzenegger, porque no había nadie que tuviera un cuerpo como ese y que pudiera actuar. Así que era el tipo perfecto".



"Creamos una era de películas de acción donde, ya sabes, Jean-Claude Van Damme y todos esos chicos entraron (...) Entonces se convirtió en una competencia", explicó Schwarzenegger. De acuerdo con él, esta competencia "era tan insana en todas direcciones", que comenzaron a fijarse en cada detalle, incluso los más descabellados, para diferenciarse del resto.



"No solo era una competencia sobre quién tenía el mejor cuerpo, sino que era como quién tenía el menor porcentaje de grasa corporal, quién vendía más boletos en la taquilla, quién usaba los cuchillos más grandes en la película, quién mataba a más personas en una película, quién mataba a más personas de la manera más creativa en una película", describió Schwarzenegger.



"Fue una locura, la competencia fue insana, pero hoy miramos hacia atrás y nos reímos porque somos muy buenos amigos y nos ayudamos mutuamente. Llegamos a la conclusión de que debido a esta competencia estábamos trabajando extra duro porque la competencia crea rendimiento (...) Ahora es una competencia amistosa. Es divertido verlo tener éxito, yo también tengo éxito y nos reímos de los buenos viejos tiempos", reflexionó.

