Jon Bon Jovi debió cancelar su concierto en Miami tras dar positivo a la prueba de descarte del nuevo coronavirus. | Fuente: AFP

Una presentación cancelada a último minuto. Jon Bon Jovi, el líder de la banda Bon Jovi, se encontraba en Miami Beach (Florida, EE.UU.) para ofrecer un concierto; sin embargo, antes de poder subirse al escenario, debió realizarse una prueba de descarte de la COVID-19 que tuvo un resultado positivo.

Contra lo programado, el cantante estadounidense tuvo que anular su show, que iba a tener lugar el 30 de octubre en el Hotel Loews Miami Beach. Al respecto, un miembro de su equipo de producción dio algunos detalles sobre su estado de salud: "Jon se siente bien, pero que no podrá cantar y necesitará descanso".

Según pudieron captar las cámaras del programa "7News", Jon Bon Jovi dejó el hotel rodeado de su 'staff' de seguridad. Se le vio caminando sin dificultad y no parecía enfermo de gravedad. Y pese a su ausencia, la banda no dejó el escenario, sino que ofreció la presentación a los asistentes.

En los años ochenta, Jon Bon Jovi consiguió su ascenso al estrellato, con temas como "Livin’ on a Prayer", "Runaway", "You Give Love a Bad Name", "Bad Medicine", entre otros.

Jon Bon Jovi cancels Miami concert. Tested positive for COVID according to staff. ⁦@jonbonjovi⁩ ⁦@wsvn⁩ pic.twitter.com/Hrvn7ETEwG — Jessica Holly (@JhollyW) October 30, 2021

"Do What You Can", la canción de Jon Bon Jovi en plena pandemia

En marzo de 2020, Jon Bon Jovi compuso una canción junto a sus fans. Llevó por título "Do What You Can" y pretendía reunir a las personas durante estos tiempos inciertos de la COVID-19.

El músico lo contó en un vídeo en el que explicó que ya había escrito la primera estrofa y el estribillo, así como los acordes a la guitarra para que cada seguidor pudiera cantar su propia letra.

"Cuéntenme lo que están pasando. Cuéntenme cómo se sienten, si están heridos. Hablen de esa graduación de instituto que va a ser cancelada, del bebé que viene en camino, de los cheques que están perdiendo, hablen de estar asustados mirando por la ventana y pregúntense qué hacer. Recuerden que pasaremos por esto", planteó entonces Jon Bon Jovi.





