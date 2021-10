El titular de Salud indicó que se debe continuar avanzando con la vacunación. | Fuente: Andina

Desde Chorrillos, el actual ministro de Salud, Hernando Cevallos, supervisó este domingo la vacunación contra la COVID-19. Tras saludar a la población que acude a inocularse, el titular de esta cartera descartó que el Perú se aproxime a una tercera ola del virus.

“No tenemos el riesgo de incremento como para pensar en una tercera ola, pero sí lo suficiente para hacer seguimiento, preocuparnos y no bajar los cuidados. Hay incrementos en varios lugares del país pero todavía no son alarmantes. Ya hemos pasado el 55% de la población objetivo vacunada. Todavía hay provincias en las que hay difícil acceso y no terminamos de romperlo, pero hemos avanzado. Hay brechas a cerrar y hay que seguir trabajando”, señaló.

Asimismo, Cevallos fue consultado sobre la apertura de playas y las medidas de seguridad que se tomarán para evitar el incremento de contagios de la COVID-19.

“Vamos a tener mayor afluencia de gente y ojalá que podamos mantener el control. Vamos a tener que manejar un borde, que se pueda salir con la familia pero manteniendo un orden. Estamos preocupados porque en estos días de reuniones y de fiestas se vayan a generar aglomeraciones y vayamos a tener un repunte de casos de COVID-19”, indicó.

