Cebiche y Costa Verde: así disfrutan los Jonas Brothers de su estadía en Perú previo a su concierto

Este domingo 21 de abril se realizará el concierto de los Jonas Brothers en Perú. Antes de su show, los cantantes llegaron a nuestro país el último sábado y fueron recibidos por muchas fanáticas. Tras llegar a su hotel, sus seguidores estuvieron esperándolos en los alrededores y, al bajar de la camioneta, saludaron a todos.

Ya preparados para su show este fin de semana, los hermanos disfrutaron del ceviche y de las playas de la Costa Verde. Fue Nick Jonas quien compartió el almuerzo que había tenido y, por su parte, Joe, disfrutó de la vista del lugar.

El saludo de los Jonas Brothers a sus fans peruanos

"!¡Hola, Perú!", dijo Nick Jonas en español en el mensaje que envió a sus fanáticos peruanos esperando con ansias ofrecer, junto a los Jonas Brothers, un concierto como parte de su gira Five Albums, One Night. The World Tour 2024.

Acompañado de sus hermanos Joe y Kevin, se mostró feliz de volver a nuestro país después de 14 años. "Estamos emocionados por estar viéndolos otra vez después de 14 años”, agregó. "Nos vemos pronto”, finalizó el menor de los artistas.

Cabe resaltar que las entradas para los Jonas Brothers están agotadas.

Nick Jonas compartió su almuerzo en su estadía en Perú. Fuente: IG: @nickjonas

Por otro lado, Joe Jonas fotografió la Costa Verde y disfrutó de la vista.Fuente: IG: @joejonas

Posible setlist de los Jonas Brothers para su concierto

1. Celebrate!

2. What a Man Gotta Do

3. S.O.S.

4. Hold On

5. Goodnight and Goodbye

6. That’s Just the Way We Roll

7. Still in Love With You / Australia / Hollywood / Just Friends / Games

8. Hello Beautiful / Inseparable / Take a Breath

9. When You Look Me in the Eyes

10. Year 3000

11. Summer Baby

12. Vacation Eyes

13. Sail Away

14. Little Bird

15. A Little Bit Longer

16. Can’t Have You / Sorry / BB Good / Shelf / Got Me Going Crazy / Video Girl / One Man Show / Pushin’ Me Away / Tonight

17. Lovebug

18. Burnin’ Up

19. Waffle House

20. Montana Sky

21. Miracle

22. Fly With Me

23. Hey Baby / Poison Ivy / Don’t Speak / Much Better / World War III / What Did I Do to Your Heart / Paranoid

24. Turn Right

25. Gotta Find You

26. Black Keys

27. Jealous

28. Cake by the Ocean

29. Walls

30. Comeback / Rollercoaster / Strangers / Used to Be

31. Cool

32. Trust / Every Single Time / Happy When I’m Sad / Don’t Throw It Away

33. Love Her / Hesitate

34. I Believe

35. Only Human

36. Sucker

37. Leave Before You Love Me

¿Cuándo fue el último concierto de los Jonas Brothers en Lima?

El último concierto de los Jonas Brothers en Lima tuvo lugar en octubre de 2010, en la Explanada del Estadio Monumental, donde se reunieron cerca de 20 mil personas. El espectáculo fue emocionante, con los hermanos ascendiendo desde el sótano del escenario entre gritos y lágrimas de alegría de sus fieles seguidores.

La velada comenzó alrededor de las 7:20 p.m. con la interpretación de "Hold On", seguido de otros éxitos como "Burnin' Up", "Lovebug", "SOS", "That's the Way We Roll" y más. Este concierto dejó recuerdos imborrables para todos los presentes y marcó una época. El regreso de los Jonas Brothers promete superar las expectativas, consolidando su lugar como íconos de la música pop del nuevo milenio.

