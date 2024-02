"Estamos emocionados de volver después de 14 años": el mensaje de los Jonas Brothers a sus fans peruanos

“¡Hola, Perú!", dijo Nick Jonas en español en el mensaje que envió a sus fanáticos peruanos a dos meses de pisar suelo nacional para ofrecer, junto a los Jonas Brothers, un concierto como parte de su gira Five Albums, One Night. The World Tour 2024.

Acompañado de sus hermanos Joe y Kevin, se mostró feliz de volver a nuestro país después de 14 años. "Estamos emocionados por estar viéndolos otra vez después de 14 años”, agregó. "Nos vemos pronto”, finalizó el menor de los artistas.

Cabe resaltar que las entradas para los Jonas Brothers están agotadas.

¿Cuándo será el concierto de los Jonas Brothers?

“Increíble, estaremos en Costa 21 esperamos verlos ahí en Lima”, indicó Joe Jonas en el video junto a Nick y Kevin. La agrupación juvenil, que cosechó grandes éxitos en el pasado, confirmó que el 21 de abril de 2024 iluminarán la explanada Costa 21 con un inolvidable concierto para celebrar su trayectoria musical, compuesta por cinco aclamados álbumes.

Aparte de Perú, también visitará Brasil, Colombia, Chile, Argentina y México.

¿Cuál fue el último concierto de los Jonas Brothers en Lima antes de este regreso?

Recordemos el último encuentro de los Jonas Brothers con sus seguidores peruanos, un inolvidable concierto en octubre de 2010 que congregó a cerca de 20 mil personas en la Explanada del Estadio Monumental. Bajo una lluvia de gritos y lágrimas de alegría, los hermanos ascendieron desde el sótano del escenario, desatando la euforia de sus fieles admiradores.

La velada comenzó alrededor de las 7:20 p.m. con la interpretación de Hold On, seguido de éxitos como Burnin' Up, Lovebug, SOS, That's the Way We Roll y muchos más, creando recuerdos imborrables para todos los presentes. El regreso de los Jonas Brothers promete superar las expectativas, consolidando su lugar como íconos de la música pop del nuevo milenio.

