José Forteza, editor senior de Vogue Latinoamérica, se disculpa tras controversia con la comunidad Shipibo-Konibo

El pasado fin de semana, la diseñadora Anís Samanez y José Forteza, editor senior de Vogue Latinoamérica, fueron duramente criticados tras la difusión de extractos de su participación en un conversatorio sobre apropiación cultural. En los videos, Samanez relató cómo una comunidad Shipibo-Konibo rechazó compartir sus conocimientos sobre el arte kené a cambio de su experiencia en diseño de modas; mientras que Forteza afirmó que, de no ser por la diseñadora, estas comunidades "seguirían muriéndose de hambre".

Cinco días después, y tras las disculpas públicas de Samanez en redes sociales, Forteza emitió un comunicado en el que se dirigió "con honestidad" a quienes criticaron sus "mal formuladas palabras" durante el evento. "Nunca tuve la intención de irrespetar a nadie. Lo que expresé fue a título personal y no significa ni tuvo la intención de minimizar la experiencia y riqueza cultural de los pueblos originarios y las comunidades artesanas, cuyo trabajo y legado valoro y admiro profundamente", señaló en el texto.

El editor de Vogue para Latinoamérica también subrayó su compromiso con la visibilización y protección de las comunidades artesanas: "Reafirmo mi compromiso con el respeto, la protección y visibilización de comunidades, que son pilares de nuestra identidad. Este incidente me lleva a reflexionar, ser más cuidadoso y aprender más en el futuro", concluyó.

Las disculpas de Anís Samanez

Durante el conversatorio, Samanez había compartido su experiencia con una comunidad Shipibo-Konibo: “Les digo, me encantaría que me enseñen más de su cultura y yo les puedo enseñar, a cambio, mi experiencia en el diseño. Me dijeron que no. Me querían cobrar 5 mil dólares (…) Yo también soy peruana, que yo haya nacido en la costa no significa que sea menos peruana que ellos. Somos exactamente iguales”.

Tras una ola de críticas en redes sociales, Samanez compartió el lunes un comunicado donde ofreció disculpas y reconoció la ligereza de sus palabras. "Reconozco que me expresé con ligereza acerca de manifestaciones que forman parte de nuestra construcción cultural y que son esenciales para nuestra identidad como país. Fue un error de mi parte y lo lamento profundamente", afirmó.

La diseñadora cerró su mensaje con un compromiso de reflexión: "Asumo con humildad la gran lección que me deja esta experiencia: la importancia de actuar y expresarme con mayor reflexión y sensibilidad cuando se trata de nuestro patrimonio cultural". Además, reiteró su disposición a aprender y contribuir al respeto y preservación de la cultura peruana.

