Anís Samanez se disculpa tras polémica por comentarios sobre la comunidad Shipibo-Konibo

La diseñadora de moda se disculpa públicamente tras la polémica por sus comentarios sobre la comunidad Shipibo-Konibo. Reconoció el error de sus declaraciones y se comprometió a aprender y respetar las tradiciones culturales.

El fin de semana, la diseñadora Anís Samanez fue duramente criticada luego de que se viralizaran extractos de su participación en un conversatorio sobre apropiación cultural, realizado el pasado jueves. En los videos filtrados, Samanez relataba que una comunidad Shipibo-Konibo se negó a compartir sus conocimientos sobre el arte kené a cambio de su experiencia en diseño de modas.

En uno de los fragmentos difundidos en redes sociales, la diseñadora comenta: “Les digo, me encantaría que me enseñen más de su cultura y yo les puedo enseñar, a cambio, mi experiencia en el diseño. Me dijeron que no. Me querían cobrar 5 mil dólares (…) Yo también soy peruana, que yo haya nacido en la costa no significa que sea menos peruana que ellos. Somos exactamente iguales”.

Estas declaraciones generaron un gran revuelo, por lo que RPP se comunicó con Samanez para conocer su versión. La diseñadora aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto. En su defensa, señaló: “Si yo no hubiese hablado del tema, nadie lo hubiese dicho”. Además, aclaró que había pagado por trabajar con los artesanos, explicando: “Siempre he pagado lo que me dijeron”.

Anís Samanez se disculpa tras polémica

Para dar su versión de manera más directa, Samanez publicó este lunes un comunicado en sus redes sociales donde expresó su disculpa: "Reconozco que me expresé con ligereza acerca de manifestaciones que forman parte de nuestra construcción cultural y que son esenciales para nuestra identidad como país. Fue un error de mi parte y lo lamento profundamente".

La diseñadora de modas subrayó que no hubo intención de faltar al respeto hacia las tradiciones y comunidades que preservan el patrimonio cultural del país. Además, mencionó que había invitado al conversatorio a las mujeres artistas que en algún momento colaboraron con ella "para homenajear su gran talento", aunque no pudieron asistir.

“Desde hace cinco años he trabajado con diversos colectivos y comunidades que han enriquecido mi visión y mi trabajo como diseñadora. Estas experiencias me han enseñado mucho sobre la riqueza cultural de nuestro país. Sin embargo, reconozco que aún me queda mucho por aprender. Amo profundamente nuestra cultura y siempre he tratado de reflejar ese amor en mis diseños”, señaló Samanez en el comunicado.

Anís Samanez cerró su mensaje asumiendo con "humildad" lo ocurrido, reconociendo la importancia de "actuar y expresarse con mayor reflexión y sensibilidad cuando se trata de nuestro patrimonio cultural". Finalmente, reiteró su compromiso de seguir aprendiendo y trabajando con respeto para contribuir a la valoración y preservación de la cultura peruana.

Samanez concluyó diciendo: "El video circulado lamentablemente no se muestra completo. Yo estaba contando mi primera aproximación a la comunidad años atrás, cuando desconocía el medio. Luego de lo cual he construido una relación de mucho aprendizaje y respeto con valiosas artesanas peruanas".

