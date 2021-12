Según José Joel, su media hermana Sarita Sosa, debido a que, supuestamente está lucrando con los objetos personales de su padre José José. | Fuente: Composición

El hijo mayor de José José, José Joel arremetió contra su media hermana, Sarita Sosa, debido a que, supuestamente, está vendiendo prendas y premios del fallecido cantante mexicano.

“Nos enteramos de que está vendiendo los trajes de mi papá, que está vendiendo los discos, que está vendiendo los premios... que se pongan a trabajar, por amor de Dios”, dijo el primogénito del ‘Príncipe de la canción’ para el programa Hoy.

Además, José Joel agregó que tampoco podrán vender la casa de su padre en Estados Unidos ya que es propiedad de Anel Noreña, su mamá.

“Insiste en vender la propiedad, estamos averiguando, porque no creo que la haya podido vender, porque está el nombre de mi papá, pudo haber intentado, pudo haber ahí un chanchullo, alguien le pudo haber dicho que sí, pero después le dijeron ‘oye, pero esto está en el testamento’ qué se yo”, agregó.

José Joel y Marysol son los hijos del fallecido cantante mexicano José José de su primer matrimonio. | Fuente: Twitter

“Ya tiene un pie en la cárcel”

José Joel se mostró indignado con la venta de las cosas de su padre por lo que confesó que, junto a su hermana, están buscando una solución con sus abogados para que aclare este asunto.

“Ya tiene un pie en la cárcel porque esta niña no tiene derecho a estar vendiendo, no tiene por qué estar metiendo la mano en algo que no le corresponde. Vamos a procurar el poder llegar y el poder ver a quién se le vendió, quién lo tiene, si los podemos recuperar, pues son artículos que deben estar en un museo”, comentó.

Ante ello, José Joel aún no ha especificado los artículos que Sarita Sosa pretende vender sin autorización de la familia.

