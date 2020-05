Marysol Sosa presentó a su hijo José Patricio, el primer nieto de José José. | Fuente: Instagram

Marysol Sosa presentó a su segundo hijo, José Patricio, como el “Principito” en sus redes sociales. Con un mensaje en su cuenta de Instagram, la cantante mostró al pequeño que nació por cesárea a principios de mayo.

“Bienvenido, José Patricio Orozco Sosa. ¡Te amamos, principito! Elena, mamá y papá. ¡Gracias Señor!”, escribió la hija de José José mostrando públicamente por primera vez a su primogénito.

En pocas horas, la imagen se convirtió en tendencia y enamoró a más de un fanático. Los comentarios no se hicieron esperar y muchos de sus seguidores le enviaron mensajes de felicitación:

“Bello principito, como su abuelo”, “Felicidades, nació el príncipe”, “Hermoso, bienvenido al mundo. Muchas felicidades a los padres”, “Igualito al abuelito José José, precioso el Principito” o “¡Bienvenido al mundo bebecito hermosooooo! ¡Infinitas bendiciones para ti y tus papás!”.

José Patricio, segundo hijo de Marysol Sosa, nació a principios de mayo. | Fuente: Instagram

Marysol Sosa escogió el nombre de José Patricio en honor a su padre, pesó 2 kilogramos con 750 gramos y midió 51.5 centímetros. Su parto se adelantó luego de que la diagnosticaran de diabetes gestacional.

En una entrevista para TV Notas, la mexicana contó cómo fue que se enteró de este mal: "Me la detectaron en abril y primero me dieron cambio de dieta y una pastilla para controlar todo, así estuve los últimos 15 días, y cuando regresé al chequeo, los niveles de azúcar no habían bajado como querían los doctores”.

Después ello, la hermana de José Joel confesó que era mejor que naciera por cesárea: “En el último ultrasonido que me hicieron, ya había cumplido los ocho meses, estaba corriendo la semana 36, pero lo bueno es que el bebé venía como adelantado dos semanitas, entonces decidieron mejor que ya viniera al mundo”, aseguró.