Marysol Sosa aseguró que desde que se enteró que estaba embarazada, sentía que era varón. | Fuente: Instagram

La hija de José José, Marysol Sosa, confesó a través de un vídeo en su cuenta de Instagram, que su bebé será varón. “¡Es niño! ¡Gracias Señor!”, escribió la cantante mientras en el clip se ve que abraza a su esposo Xavier Orozco y su hija Elena.

Para una entrevista con la revista TVNotas, aseguró que desde que se enteró que estaba embarazada, sabía que sería varón: “Yo sentía que era niño desde antes de que me dijeran, y cuando me lo confirmaron, pues me emocioné”.

Además, Marysol Sosa aseguró que su segundo hijo se llamará como su padre: “Desde antes de saber del embarazo nos gustaban tanto el nombre de Victoria, como de Patricio, el cual se quedará; pero ahora con la partida de mi padre, agregamos José, será en memoria de su abuelo, quien ya no lo pudo conocer”.

La hija del Príncipe de la Canción confiesa que será una especie de homenaje ya que no verá en vida a su nieto.

Marysol Sosa es la segunda hija de José José y se hizo conocida por interpretar los temas de su padre en diferentes eventos. Muchos aseguran que ella también sacó el talento y carisma del fallecido artista.

HIJO NO RECONOCIDO

Bryan Álvarez, más conocido como “Manuel José” es un imitador colombiano de José José y se ha jactado en varias oportunidades de ser el hijo no reconocido del cantante, por esa razón, Marysol Sosa le envió un contundente mensaje:

“Yo creo que todos, Bryan, tenemos derecho a cantar todas las canciones del Príncipe, y qué bueno, que tú tienes el talento que tienes. Sigue haciendo tu trabajo, pero deja de sembrar esta duda en Latinoamérica al respecto, haz bien las cosas”.

“Me llama mucho la atención cómo el día de hoy no has sido capaz de responder toda pregunta que se te hace de que si eres o no hijo de José José, cuando en un momento mi padre te brindó su atención, su tiempo, se hizo la prueba del ADN”, aseguró.